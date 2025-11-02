Rusia ataca a Ucrania y deja al menos 6 muertos tras bombardeo con misiles balísticos y drones

Rusia ha mantenido el ataque contra las posiciones ucranianas. Foto: Ministero de Defensa de Rusia.

Rusia lanzó una nueva bombardeo contra Ucrania, que dejó al menos seis personas muertas durante la madrugada del domingo, entre ellas dos niños de 11 y 14 años. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y 2 misiles balísticos contra cinco regiones del país, de los cuales derribó 67. Los ataques rusos en las últimas semanas tuvieron como objetivo destruir las redes energéticas ucranianas y en esta ocasión dejó sin electricidad a 58 mil hogares.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que los ataques, demostraban que el Kremlim pretendía "causar daño" a la población civil. Otros funcionarios ucranianos también informaron que aviones rusos bombardearon varios camiones y otros vehículos en la región suroccidental de Odesa.

Rusia mantiene su presión sobre Ucrania

Los ataques nocturnos se produjeron un día después de que el máximo comandante militar de Ucrania anunciara el despliegue de fuerzas especiales en la ciudad oriental de Pokrovsk, donde Kiev se encuentra bajo la presión de un ejército ruso de miles de efectivos. Cientos de soldados rusos se han infiltrado en el centro logístico, según informó Kiev a durante esta semana.

Ucrania considera que estos ataques tienen como objetivo extenuar a la población civil, algo que Moscú niega. En represalia a los bombardeos, Ucrania atacó con drones el domingo por la mañana el puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro, donde dañó dos buques y las infraestructuras de una terminal petrolera, según autoridades locales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 164 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones del país.

Ataques contra infraestructuras energéticas

Kiev lleva tiempo realizando ataques con drones en Rusia, especialmente contra las infraestructuras petroleras y gasísticas, en un intento de debilitar los ingresos de los hidrocarburos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin.

Según un análisis de AFP con datos ucranianos, Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos comienzos de 2023. Se trata de ataques nocturnos dirigidos principalmente contra la red energética.

En concreto, las fuerzas rusas lanzaron en octubre 270 misiles sobre el país, un aumento del 46% respecto a septiembre, según un análisis de las cifras publicadas diariamente por la fuerza aérea ucraniana.