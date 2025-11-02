HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Rusia ataca a Ucrania y deja al menos 6 muertos tras bombardeo con misiles balísticos y drones

Ucrania también ha intensificado sus ataques con drones dentro de Rusia, que busca debilitar las infraestructuras petroleras y gasísticas. Octubre marcó un aumento en los misiles lanzados contra Ucrania.

Rusia ha mantenido el ataque contra las posiciones ucranianas. Foto: Ministero de Defensa de Rusia.
Rusia ha mantenido el ataque contra las posiciones ucranianas. Foto: Ministero de Defensa de Rusia.

Rusia lanzó una nueva bombardeo contra Ucrania, que dejó al menos seis personas muertas durante la madrugada del domingo, entre ellas dos niños de 11 y 14 años. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y 2 misiles balísticos contra cinco regiones del país, de los cuales derribó 67. Los ataques rusos en las últimas semanas tuvieron como objetivo destruir las redes energéticas ucranianas y en esta ocasión dejó sin electricidad a 58 mil hogares.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que los ataques, demostraban que el Kremlim pretendía "causar daño" a la población civil. Otros funcionarios ucranianos también informaron que aviones rusos bombardearon varios camiones y otros vehículos en la región suroccidental de Odesa.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

lr.pe

Rusia mantiene su presión sobre Ucrania

Los ataques nocturnos se produjeron un día después de que el máximo comandante militar de Ucrania anunciara el despliegue de fuerzas especiales en la ciudad oriental de Pokrovsk, donde Kiev se encuentra bajo la presión de un ejército ruso de miles de efectivos. Cientos de soldados rusos se han infiltrado en el centro logístico, según informó Kiev a durante esta semana.

Ucrania considera que estos ataques tienen como objetivo extenuar a la población civil, algo que Moscú niega. En represalia a los bombardeos, Ucrania atacó con drones el domingo por la mañana el puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro, donde dañó dos buques y las infraestructuras de una terminal petrolera, según autoridades locales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 164 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones del país.

PUEDES VER: Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

lr.pe

Ataques contra infraestructuras energéticas

Kiev lleva tiempo realizando ataques con drones en Rusia, especialmente contra las infraestructuras petroleras y gasísticas, en un intento de debilitar los ingresos de los hidrocarburos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin.

Según un análisis de AFP con datos ucranianos, Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos comienzos de 2023. Se trata de ataques nocturnos dirigidos principalmente contra la red energética.

En concreto, las fuerzas rusas lanzaron en octubre 270 misiles sobre el país, un aumento del 46% respecto a septiembre, según un análisis de las cifras publicadas diariamente por la fuerza aérea ucraniana.

Notas relacionadas
Xi Jinping vs Donald Trump: ¿quién ganó realmente la tregua comercial entre Estados Unidos y China, según expertos?

Xi Jinping vs Donald Trump: ¿quién ganó realmente la tregua comercial entre Estados Unidos y China, según expertos?

LEER MÁS
Israel vuelve a bombardear Gaza y realizar ataques terrestres acusando que últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

Israel vuelve a bombardear Gaza y realizar ataques terrestres acusando que últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

LEER MÁS
María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arlin Medrano, la periodista mexicana que desafió el bloqueo a Gaza y terminó presa por fuerzas israelíes

Arlin Medrano, la periodista mexicana que desafió el bloqueo a Gaza y terminó presa por fuerzas israelíes

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

María José Ardila, la joven que sufrió muerte cerebral en Colombia tras aceptar un reto de consumo extremo de licor

LEER MÁS
El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina que lidera la mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025