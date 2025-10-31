Rusia bombardea instalaciones energéticas en Ucrania y deja al menos 4 muertos y apagones masivos

Cementerio de soldados ucranianos muertos durante la invasión de Rusia. | Foto: AFP

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias instalaciones energéticas en Ucrania. Estos bombardeos dejaron al menos cuatro muertos y provocaron cortes de electricidad en todo el país, afectando a millones de personas.

Esta ofensiva forma parte de una nueva campaña del ejército ruso contra la red energética de Ucrania, iniciada en las últimas semanas ante la llegada del invierno.

Bombardeo ruso tuvo como objetivo instalaciones energéticas

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 653 drones y 52 misiles balísticos y de crucero, de los cuales aseguró haber derribado 592 y 21, respectivamente.

En la ciudad suroriental de Zaporiyia, que alberga la central nuclear más grande de Europa, los bombardeos alcanzaron edificios residenciales.

"Decenas de personas han resultado heridas en este ataque, entre ellas 5 niños. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida", indicó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de X.

En la región de Vinnytsia, en el centro-oeste del país, las autoridades locales anunciaron la muerte de una niña de 7 años tras los ataques, que hirieron también a cuatro adultos.

Se produjo cortes de energía en varias regiones de Ucrania

La fiscalía de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, indicó por su parte que una persona murió en un ataque ruso con artillería, morteros y drones de varios tipos.

El operador energético público Ukrenergo anunció cortes de electricidad en varias regiones, mientras que el mayor grupo energético privado, DTEK, señaló que las centrales térmicas han sufrido graves daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró, por su parte, haber realizado un ataque masivo contra empresas militares e industriales e infraestructuras energéticas que garantizan su funcionamiento, así como contra aeródromos militares.

También aseguró haber capturado dos nuevos pueblos: Sadove, en la región norteña de Járkov, y Krasnogirske, en la de Zaporiyia.