HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Rusia bombardea instalaciones energéticas en Ucrania y deja al menos 4 muertos y apagones masivos

El ejército ruso llevó a cabo un nuevo ataque masivo contra instalaciones energéticas en Ucrania, que dejó al menos cuatro muertos y provocó cortes de electricidad que afectan a millones de personas en todo el país.

Cementerio de soldados ucranianos muertos durante la invasión de Rusia.
Cementerio de soldados ucranianos muertos durante la invasión de Rusia. | Foto: AFP

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias instalaciones energéticas en Ucrania. Estos bombardeos dejaron al menos cuatro muertos y provocaron cortes de electricidad en todo el país, afectando a millones de personas.

Esta ofensiva forma parte de una nueva campaña del ejército ruso contra la red energética de Ucrania, iniciada en las últimas semanas ante la llegada del invierno.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

lr.pe

Bombardeo ruso tuvo como objetivo instalaciones energéticas

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 653 drones y 52 misiles balísticos y de crucero, de los cuales aseguró haber derribado 592 y 21, respectivamente.

En la ciudad suroriental de Zaporiyia, que alberga la central nuclear más grande de Europa, los bombardeos alcanzaron edificios residenciales.

"Decenas de personas han resultado heridas en este ataque, entre ellas 5 niños. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida", indicó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de X.

En la región de Vinnytsia, en el centro-oeste del país, las autoridades locales anunciaron la muerte de una niña de 7 años tras los ataques, que hirieron también a cuatro adultos.

PUEDES VER: Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

lr.pe

Se produjo cortes de energía en varias regiones de Ucrania

La fiscalía de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, indicó por su parte que una persona murió en un ataque ruso con artillería, morteros y drones de varios tipos.

El operador energético público Ukrenergo anunció cortes de electricidad en varias regiones, mientras que el mayor grupo energético privado, DTEK, señaló que las centrales térmicas han sufrido graves daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró, por su parte, haber realizado un ataque masivo contra empresas militares e industriales e infraestructuras energéticas que garantizan su funcionamiento, así como contra aeródromos militares.

También aseguró haber capturado dos nuevos pueblos: Sadove, en la región norteña de Járkov, y Krasnogirske, en la de Zaporiyia.

Notas relacionadas
Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

LEER MÁS
Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

LEER MÁS
Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

Vladimir Putin desafía a Donald Trump y anuncia prueba de dron submarino con capacidad nuclear

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

Rusia desafía a Estados Unidos al desarrollar la primera arma nuclear del mundo capaz de generar tsunamis radiactivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025