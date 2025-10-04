Nuevo ataque con drones de Rusia a estación de trenes en Ucrania deja al menos 30 personas heridas

Un nuevo ataque ruso con drones impactó este sábado la estación ferroviaria de Shostka, en la región de Sumy, a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia. El bombardeo dejó al menos 30 personas heridas y causó daños directos a dos trenes de pasajeros que estaban en la zona.

Las autoridades informaron que uno de los convoyes era un tren local, mientras que el otro tenía como destino la capital, Kiev. El presidente Volodímir Zelenski calificó el ataque como “salvaje” y lo describió como un “acto de terrorismo”. Además, sostuvo que la comunidad internacional debe aplicar medidas más firmes frente a la ofensiva rusa.

¿Qué ocurrió en la estación de tren de Shostka y cuál fue el saldo inmediato del ataque ruso?

Según los reportes oficiales, el primer impacto alcanzó a un tren local. Poco después, otro dron golpeó a un convoy que se dirigía a Kiev. El saldo fue de al menos 30 personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales por equipos médicos que acudieron con rapidez al lugar.

En su mensaje publicado en redes sociales, Zelensky expresó: “Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es un acto de terrorismo que el mundo no debe ignorar. Cada día, Rusia se cobra vidas humanas. Y solo la fuerza puede detenerlos. Hemos escuchado declaraciones contundentes de Europa y América, y ya es hora de convertirlas en realidad, junto con todos aquellos que se niegan a aceptar el asesinato y el terrorismo como algo normal. Las palabras ya no bastan. Se necesitan medidas contundentes”.

El viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba, indicó que, además de atender a las personas heridas, los rescatistas evacuaron a quienes se encontraban en la estación hacia refugios, mientras se mantenía activa una alerta de ataque aéreo. Por su parte, el gobernador regional, Oleh Hryhorov, compartió imágenes en las que se veían vagones de pasajeros envueltos en llamas tras el impacto.

¿Por qué Rusia está atacando cada vez más las estaciones, trenes y la electricidad en Ucrania?

El ataque a Shostka forma parte de una campaña más amplia de bombardeos rusos contra infraestructuras esenciales. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han incrementado los ataques contra la red ferroviaria y eléctrica de Ucrania, lo que ha afectado tanto al transporte de pasajeros como al suministro básico de energía.

Durante la madrugada del sábado, drones y misiles alcanzaron nuevas instalaciones energéticas en la región de Chernihiv, lo que provocó apagones en unas 50.000 viviendas, según informó la empresa local Chernihivoblenergo. Un día antes, se registró el mayor ataque contra instalaciones de gas natural desde el inicio de la invasión: se lanzaron 381 drones y 35 misiles, lo que causó daños significativos y múltiples incendios en zonas del norte del país.