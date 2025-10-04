HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

Nuevo ataque con drones de Rusia a estación de trenes en Ucrania deja al menos 30 personas heridas

El bombardeo ruso en Shostka afectó trenes en operación y dejó decenas de heridos, en medio de una nueva ofensiva contra infraestructura y servicios clave ucranianos.

Los ataques rusos dañaron trenes que conectan Shostka con Kiev y Sumy. Foto: AFP
Los ataques rusos dañaron trenes que conectan Shostka con Kiev y Sumy. Foto: AFP

Un nuevo ataque ruso con drones impactó este sábado la estación ferroviaria de Shostka, en la región de Sumy, a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia. El bombardeo dejó al menos 30 personas heridas y causó daños directos a dos trenes de pasajeros que estaban en la zona.

Las autoridades informaron que uno de los convoyes era un tren local, mientras que el otro tenía como destino la capital, Kiev. El presidente Volodímir Zelenski calificó el ataque como “salvaje” y lo describió como un “acto de terrorismo”. Además, sostuvo que la comunidad internacional debe aplicar medidas más firmes frente a la ofensiva rusa.

PUEDES VER: Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

lr.pe

¿Qué ocurrió en la estación de tren de Shostka y cuál fue el saldo inmediato del ataque ruso?

Según los reportes oficiales, el primer impacto alcanzó a un tren local. Poco después, otro dron golpeó a un convoy que se dirigía a Kiev. El saldo fue de al menos 30 personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales por equipos médicos que acudieron con rapidez al lugar.

En su mensaje publicado en redes sociales, Zelensky expresó: “Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es un acto de terrorismo que el mundo no debe ignorar. Cada día, Rusia se cobra vidas humanas. Y solo la fuerza puede detenerlos. Hemos escuchado declaraciones contundentes de Europa y América, y ya es hora de convertirlas en realidad, junto con todos aquellos que se niegan a aceptar el asesinato y el terrorismo como algo normal. Las palabras ya no bastan. Se necesitan medidas contundentes”.

El viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba, indicó que, además de atender a las personas heridas, los rescatistas evacuaron a quienes se encontraban en la estación hacia refugios, mientras se mantenía activa una alerta de ataque aéreo. Por su parte, el gobernador regional, Oleh Hryhorov, compartió imágenes en las que se veían vagones de pasajeros envueltos en llamas tras el impacto.

PUEDES VER: Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

lr.pe

¿Por qué Rusia está atacando cada vez más las estaciones, trenes y la electricidad en Ucrania?

El ataque a Shostka forma parte de una campaña más amplia de bombardeos rusos contra infraestructuras esenciales. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han incrementado los ataques contra la red ferroviaria y eléctrica de Ucrania, lo que ha afectado tanto al transporte de pasajeros como al suministro básico de energía.

Durante la madrugada del sábado, drones y misiles alcanzaron nuevas instalaciones energéticas en la región de Chernihiv, lo que provocó apagones en unas 50.000 viviendas, según informó la empresa local Chernihivoblenergo. Un día antes, se registró el mayor ataque contra instalaciones de gas natural desde el inicio de la invasión: se lanzaron 381 drones y 35 misiles, lo que causó daños significativos y múltiples incendios en zonas del norte del país.

Notas relacionadas
Joven influencer y escalador de EE.UU. muere durante transmisión en TikTok tras caer desde lo alto de una montaña

Joven influencer y escalador de EE.UU. muere durante transmisión en TikTok tras caer desde lo alto de una montaña

LEER MÁS
Joven ecuatoriana sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí que mi cuerpo se rendía”

Joven ecuatoriana sufre parálisis facial y contrae enfermedad mortal tras comer sushi: “Sentí que mi cuerpo se rendía”

LEER MÁS
Hamás responde a Trump: acepta entregar a los rehenes israelíes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

Hamás responde a Trump: acepta entregar a los rehenes israelíes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025