El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra las dos principales empresas petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, con el propósito de aumentar la presión sobre Moscú y promover un acuerdo de paz en Ucrania.

El anuncio coincidió con la próxima visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a la Casa Blanca, donde se abordarían las conversaciones de paz. Horas antes, Rusia lanzó una ofensiva aérea de gran magnitud sobre Ucrania, después de que Trump confirmara la cancelación de una reunión prevista con Vladímir Putin en Budapest.

"Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", expresó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado oficial.

Asimismo, Bessent señaló que ha llegado la hora de poner fin a las muertes y alcanzar un cese al fuego de manera inmediata. También afirmó que el Departamento del Tesoro "tomará más medidas si es necesario para apoyar el esfuerzo del presidente Trump por poner fin a otra guerra".

Trump acusa a Putin de no ser honesto

En declaraciones al medio Fox News, Scott Bessent afirmó que Donald Trump se sentía frustrado por la falta de avances en las conversaciones y acusó a Vladímir Putin de actuar con falta de transparencia. "El presidente Putin no ha llegado a la mesa de manera honesta y directa, como esperábamos", señaló Bessent a la emisora.

Las empresas rusas sancionadas exportan alrededor de 3,1 millones de barriles de petróleo al día. Rosneft produce cerca de la mitad del crudo de Rusia, lo que equivale aproximadamente al 6 % de la producción mundial, de acuerdo con cálculos del gobierno británico.

Estas sanciones llegan una semana después de que el Reino Unido adoptara medidas similares contra Rosneft y Lukoil. Además, a inicios de este año, tanto Estados Unidos como el Reino Unido impusieron restricciones a las compañías energéticas rusas Gazprom Neft y Surgutneftegas.

El plan de los aliados europeos de la OTAN sobre la guerra en Ucrania

En la Casa Blanca, se esperaba que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordara un plan de 12 puntos elaborado por los aliados europeos de la OTAN y Kiev. Este proyecto plantea congelar las actuales líneas del frente, facilitar el retorno de los niños deportados y promover un intercambio de prisioneros entre ambos países en conflicto.

El documento también propone la creación de un fondo para la reconstrucción de Ucrania, el establecimiento de rutas seguras y un proceso definido que le permita incorporarse a la Unión Europea. Además, contempla un incremento en la asistencia militar a Kiev y un refuerzo de la presión económica sobre Moscú.

Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos, varios legisladores, entre ellos miembros del Partido Republicano, esperan la autorización del Ejecutivo para someter a votación una ley que impondría duras sanciones a Rusia y alcanzaría también a los países que adquieran petróleo del Kremlin.