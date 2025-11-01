María José Ardila, una joven de 23 años, sufrió muerte cerebral tras una noche de celebración en un bar llamado, Sagsa Bar, en Cali. Según el reporte médico entregado a su familia, presentó daño neurológico irreversible, por lo que sus padres tomaron la decisión de desconectarla. El hecho ocurrió durante la celebración de su cumpleaños y ha generado conmoción en la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Andrés Ardila, la tragedia no fue producto de un consumo voluntario casual, sino de una dinámica promovida por el establecimiento: un concurso de ingesta acelerada de alcohol con recompensa económica de 1.500.000.pesos colombianos. La familia denuncia que, tras cumplir varias pruebas del reto, María José colapsó.

¿En qué consistía el reto del bar por el que murió María José Ardila?

El evento ocurrió el 28 de octubre. María José pudo completar cinco de los seis retos. Estas fueron las exigencias del concurso:

Primer reto: tomar un “Cucaracho” doble en cinco segundos

tomar un “Cucaracho” doble en cinco segundos Segundo reto: tomar tres shots en cinco segundos

tomar tres shots en cinco segundos Tercer reto: tomar una cerveza sin parar

tomar una cerveza sin parar Cuarto reto: tomar tres shots sin las manos

tomar tres shots sin las manos Quinto reto: tomar aguardiente sin regar durante 13 segundos

tomar aguardiente sin regar durante 13 segundos Sexto reto: tomar ocho shots diferentes con pitillo

Antes de inicar el sexto reto, la joven se desvaneció, tras indicar que el trago tenía un sabor extraño, según su padre, luego presentó vómitos, broncoaspiración y perdió la conciencia. De acuerdo con el relato familiar, dejó de respirar durante 17 minutos y fue trasladada a una clínica en estado crítico. Los médicos lograron reanimarla y entubarla, pero el daño cerebral resultó irreversible. Andrés Ardila expresó que la falta de atención inmediata en el establecimiento y la demora en conseguir ayuda agravaron la situación.

La responsabilidad del bar tras la muerte de María José Ardila

El padre de la joven indicó que ninguna persona del bar proporcionó primeros auxilios. Sus amigas intentaron conseguir un taxi sin éxito, porque los conductores creían que María José estaba simplemente ebria. Finalmente, un amigo acudió desde su casa para trasladarla al centro asistencial.

La familia evalúa acciones legales contra el bar. Andrés Ardila anunció que junto a sus abogados estudian interponer una demanda, considerando que el establecimiento tenía previsto realizar el mismo reto días después del incidente. La situación generó un debate sobre la responsabilidad de bares y discotecas en la atención de emergencias.

Ante ello, el bar, publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse a lo ocurrido.En el mensaje, el establecimiento expresó: “SAGSA BAR lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.

Asimismo Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) en Cali, advirtió que estas dinámicas no cuentan con ningún tipo de control ni supervisión más allá de los mismos locales donde se realizan y recordó que los bares no están equipados para atender emergencias médicas graves, como la broncoaspiración que sufrió la joven fallecida, en una entreevista para Noticias Caracol En Vivo.

¿Qué riesgos presentan los retos de consumo acelerado de alcohol, según experto toxicológico?

El toxicólogo Miguel Tolosa advirtió en Noticias Caracol sobre los riesgos de los retos con bebidas alcohólicas, como el que habría provocado la muerte de María José Ardila. Según el especialista, “no tiene ningún sentido, justificación ni raciocinio este tipo de retos. Es una práctica potencialmente mortal. No es la primera persona a la que le pasa eso. En el Hospital Infantil de San José hemos tenido muchos casos asociados a diferentes retos y al consumo de alcohol”.

Tolosa explicó los efectos físicos de la ingesta acelerada de licor, señalando que “hace que el intestino se irrite fácilmente y un cerebro que no puede responder y no se puede defender, porque los mecanismos están abolidos, es una combinación perfecta para la muerte”. El especialista destacó que la combinación de daños digestivos y neurológicos convierte estos retos en un riesgo extremo para la vida de quienes los aceptan.

¿Qué acciones legales y de control sanitario se han tomado tras la muerte de María José Ardila?

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer si existió algún delito en las circunstancias del fallecimiento y determinar la responsabilidad del bar. Un fiscal de la Unidad de Vida asumió el caso y se dispuso la recolección de pruebas, análisis de necropsia y estudios toxicológicos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Andrés Ardila afirmó que uno de los tragos tuvo un sabor extraño antes del colapso de su hija.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que el establecimiento había sido sujeto de controles previos y aseguró que se reforzarán las inspecciones. Escobar recordó que el consumo excesivo de alcohol puede provocar intoxicación, broncoaspiración, daños en función renal y hepática, y deshidratación grave. El bar emitió un comunicado de condolencia y ofreció colaboración con las autoridades.