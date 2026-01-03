En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro. | Composición LR

En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro. | Composición LR

Al menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron durante el ataque liderado por las fuerzas de EE.UU. en Caracas con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro, según un alto funcionario venezolano, en anonimato, por The New York Times. La operación involucró más de 150 aeronaves estadounidenses que neutralizaron las defensas aéreas del país para permitir el despliegue de helicópteros militares que transportaron a las fuerzas de Operaciones Especiales al complejo presidencial de Maduro. El asalto ocurrió a las 2:00 a. m. y duró aproximadamente dos horas y 20 minutos.

La magnitud de la operación de EE.UU. y la rapidez de la misma aumentaron las tensiones internas en Venezuela, lo que generó protestas en varias ciudades, incluyendo la capital, Caracas. A pesar de la intervención militar, medios estatales y altos funcionarios del régimen venezolano, como Delcy Rodríguez, continuaron mostrando un mensaje de resistencia, asegurando que Nicolás Maduro seguía siendo el presidente legítimo.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Revelaciones sobre la operación y el impacto en Venezuela

El mismo funcionario también confirmó que la operación fue ejecutada con la ayuda de una fuente interna de la CIA dentro del régimen venezolano, la cual había estado monitoreando de cerca los movimientos de Maduro en los días previos al ataque. Según informes de The New York Times, la operación tenía como objetivo la captura del chavista, pero también desmantelar las redes de narcotráfico vinculadas a su mandato.

A pesar de la contundente operación estadounidense, la respuesta de los aliados de Maduro no se hizo esperar. En un discurso transmitido por la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el chavista seguía siendo el presidente legítimo del país y denunció lo que calificó como una invasión ilegal por parte de Estados Unidos. Esta posición fue respaldada por diversos líderes gubernamentales, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, instó a la comunidad internacional a reconocer a un presidente interino tras lo que considera un "fraude electoral" en las últimas elecciones presidenciales.

Trump confirma víctimas cubanas y su deseo de abrir las reservas petroleras

En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro. Sin embargo, el mandatario estadounidense no especificó el número exacto de víctimas cubanas y añadió que haberse arriesgado de esa forma no fue una "buena decisión".

El presidente también dejó claro que, a pesar de las muertes, no consideraba tomar medidas militares directas contra Cuba, que atraviesa una grave crisis económica. "Cuba va a caer por su propia voluntad", dijo Trump. La crisis cubana fue exacerbada por la falta de recursos, muchos de los cuales Venezuela proporcionaba, incluidas exportaciones de petróleo y asistencia económica.

Trump, además, hizo énfasis en sus intenciones de aprovechar las vastas reservas petroleras de Venezuela. Durante la rueda de prensa, expresó su deseo de abrir el sector energético del país latinoamericano a las compañías petroleras estadounidenses, argumentando que esto sería beneficioso tanto para EE.UU. como para la reconstrucción de la infraestructura energética de Venezuela. "Vamos a gobernar el país correctamente", afirmó, destacando la importancia de recuperar los derechos sobre las reservas de petróleo venezolanas, que según él, "nos robaron" durante los años del gobierno de Maduro.