HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🚨 Maduro estaría en camino a la prisión federal de Brooklyn
🚨 Maduro estaría en camino a la prisión federal de Brooklyn     🚨 Maduro estaría en camino a la prisión federal de Brooklyn     🚨 Maduro estaría en camino a la prisión federal de Brooklyn     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Mundo

Murieron 40 personas en ataque de EE. UU. para capturar a Maduro, según alto funcionario venezolano a The New York Times

La fuente anónima también reveló que la operación involucró más de 150 aeronaves de EE.UU. y duró más de 2 horas. Por su parte, Trump confirmó la muerte de cubanos en el ataque.

En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro.
En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro. | Composición LR

Al menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron durante el ataque liderado por las fuerzas de EE.UU. en Caracas con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro, según un alto funcionario venezolano, en anonimato, por The New York Times. La operación involucró más de 150 aeronaves estadounidenses que neutralizaron las defensas aéreas del país para permitir el despliegue de helicópteros militares que transportaron a las fuerzas de Operaciones Especiales al complejo presidencial de Maduro. El asalto ocurrió a las 2:00 a. m. y duró aproximadamente dos horas y 20 minutos.

La magnitud de la operación de EE.UU. y la rapidez de la misma aumentaron las tensiones internas en Venezuela, lo que generó protestas en varias ciudades, incluyendo la capital, Caracas. A pesar de la intervención militar, medios estatales y altos funcionarios del régimen venezolano, como Delcy Rodríguez, continuaron mostrando un mensaje de resistencia, asegurando que Nicolás Maduro seguía siendo el presidente legítimo.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Desde la partida de Hugo Chávez hasta el ataque de EE. UU.: los hechos que marcaron el régimen de Nicolás Maduro

lr.pe

Revelaciones sobre la operación y el impacto en Venezuela

El mismo funcionario también confirmó que la operación fue ejecutada con la ayuda de una fuente interna de la CIA dentro del régimen venezolano, la cual había estado monitoreando de cerca los movimientos de Maduro en los días previos al ataque. Según informes de The New York Times, la operación tenía como objetivo la captura del chavista, pero también desmantelar las redes de narcotráfico vinculadas a su mandato.

A pesar de la contundente operación estadounidense, la respuesta de los aliados de Maduro no se hizo esperar. En un discurso transmitido por la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el chavista seguía siendo el presidente legítimo del país y denunció lo que calificó como una invasión ilegal por parte de Estados Unidos. Esta posición fue respaldada por diversos líderes gubernamentales, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, instó a la comunidad internacional a reconocer a un presidente interino tras lo que considera un "fraude electoral" en las últimas elecciones presidenciales.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez exige la liberación de Nicolás Maduro y niega cooperación con Trump: "No seremos colonia"

lr.pe

Trump confirma víctimas cubanas y su deseo de abrir las reservas petroleras

En una entrevista con The New York Post, Donald Trump reveló que "muchos cubanos perdieron la vida" durante la operación, al estar protegiendo a Maduro. Sin embargo, el mandatario estadounidense no especificó el número exacto de víctimas cubanas y añadió que haberse arriesgado de esa forma no fue una "buena decisión".

El presidente también dejó claro que, a pesar de las muertes, no consideraba tomar medidas militares directas contra Cuba, que atraviesa una grave crisis económica. "Cuba va a caer por su propia voluntad", dijo Trump. La crisis cubana fue exacerbada por la falta de recursos, muchos de los cuales Venezuela proporcionaba, incluidas exportaciones de petróleo y asistencia económica.

Trump, además, hizo énfasis en sus intenciones de aprovechar las vastas reservas petroleras de Venezuela. Durante la rueda de prensa, expresó su deseo de abrir el sector energético del país latinoamericano a las compañías petroleras estadounidenses, argumentando que esto sería beneficioso tanto para EE.UU. como para la reconstrucción de la infraestructura energética de Venezuela. "Vamos a gobernar el país correctamente", afirmó, destacando la importancia de recuperar los derechos sobre las reservas de petróleo venezolanas, que según él, "nos robaron" durante los años del gobierno de Maduro.

Notas relacionadas
Venezuela EN VIVO: Maduro estaría camino a la prisión federal en Brooklyn tras ser procesado en una instalación federal

Venezuela EN VIVO: Maduro estaría camino a la prisión federal en Brooklyn tras ser procesado en una instalación federal

LEER MÁS
¿Regresar o quedarse? Internacionalistas analizan la situación de los venezolanos en Perú tras la detención de Nicolás Maduro

¿Regresar o quedarse? Internacionalistas analizan la situación de los venezolanos en Perú tras la detención de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Desde la partida de Hugo Chávez hasta el ataque de EE. UU.: los hechos que marcaron el régimen de Nicolás Maduro

Desde la partida de Hugo Chávez hasta el ataque de EE. UU.: los hechos que marcaron el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
María Corina Machado tras captura de Maduro: "Edmundo Gonzales debe asumir de inmediato el mandato constitucional"

María Corina Machado tras captura de Maduro: "Edmundo Gonzales debe asumir de inmediato el mandato constitucional"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Mundo

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025