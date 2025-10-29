Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

América Latina continúa siendo el epicentro de la producción de palta o aguacate en el mundo. | Composición LR

América Latina continúa siendo el epicentro de la producción de palta o aguacate en el mundo. | Composición LR

El mercado mundial del aguacate -o palta, como se le conoce en Sudamérica- sigue en expansión en 2025, impulsado por el crecimiento del consumo en Estados Unidos y Europa. América Latina continúa siendo el epicentro de esta industria, y concentra más del 60% de la producción global y el 62% de las exportaciones.

De acuerdo con el Avocado Value Index (AVI), elaborado por la plataforma tecnológica Loads, países como Perú y Chile están afinando sus estrategias para competir por el dominio histórico. Cada uno adopta un modelo diferente, pero con un mismo objetivo: acortar la brecha frente al líder global y consolidarse como potencias exportadoras en un negocio que mueve miles de millones de dólares.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país de América Latina que produce más paltas en el mundo?

En 2025, México continúa siendo el líder indiscutible de la producción y exportación mundial de paltas. El país concentra el 41,9% del total de exportaciones globales, con un valor estimado de US$3.780 millones, y se proyecta que supere la marca de US$4.000 millones durante el año, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Su éxito radica en una industria altamente integrada, una producción masiva y estable y, sobre todo, la proximidad al mercado estadounidense, que absorbe más del 90% de su oferta. El país de América Latina juega a volumen y continuidad, y asegura su liderazgo con una cadena de suministro madura y eficiente.

Perú, Chile y otros países que producen tantas paltas como México

Los países que buscan reducir la distancia con México son Perú, Colombia y Chile, cada uno con estrategias distintas orientadas a valor y diversificación de mercados.

Top 5 productores y exportadores de paltas en 2025: