Rusia ataca aeródromos, depósitos de drones de largo alcance y frustra desembarco de grupo élite ucraniano

Mientras tanto, Ucrania reivindicó la destrucción de un oleoducto esencial en la región de Moscú, que abastecía al Ejército ruso y evidencia la escalada del conflicto en la región.

El ministerio detalló que la ofensiva combinó el uso de aviación táctica, drones de combate, misiles y artillería. Foto: AFP.
Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron una amplia ofensiva contra aeródromos y depósitos militares en Ucrania, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. Según el comunicado, los ataques se dirigieron a puntos donde las tropas del “régimen de Kiev” almacenaban drones de largo alcance, en lo que Moscú calificó como una operación preventiva contra la infraestructura militar ucraniana.

El ministerio detalló que la ofensiva combinó el uso de aviación táctica, drones de combate, misiles y artillería. Como resultado, se destruyeron instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial ucraniano, además de infraestructura en aeródromos, centros de preparación y lanzamiento de drones, y puntos de concentración temporal de las fuerzas ucranianas en unos 150 distritos.

Asimismo, las autoridades rusas informaron que sus tropas frustraron un intento de desembarco de un grupo de fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia ucraniana (GUR) cerca de la ciudad de Krasnoarmeisk, en la República Popular de Donetsk.

Fuerzas rusas abatieron a los 11 militares ucranianos

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas frustraron un intento de incursión de un grupo de élite de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR). Según el reporte oficial, los comandos ucranianos intentaron descender desde un helicóptero a aproximadamente un kilómetro al noroeste de las afueras de la ciudad, en lo que habría sido una operación de reconocimiento o sabotaje.

Las tropas rusas respondieron de inmediato al desembarco y abatieron a los once militares ucranianos que lograron descender de la aeronave, indicó el ministerio. El hecho se produce en medio de un repunte de los enfrentamientos en la región oriental de Ucrania.

Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania durante el mes de octubre, registrando el mayor número de misiles lanzados en un solo mes desde principios de 2023, según un análisis de datos de la Fuerza Aérea ucraniana realizado por la AFP. Los bombardeos, centrados principalmente en la infraestructura energética, se llevaron a cabo durante la noche.

De acuerdo con los informes ucranianos, las fuerzas rusas dispararon un total de 270 misiles en octubre, lo que representa un aumento del 46% en comparación con septiembre. Este volumen de ataques constituye el pico más alto de ofensivas registradas desde que Ucrania comenzó a publicar reportes diarios sobre los bombardeos a inicios de 2023.

Según Kiev y sus aliados, Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, buscando debilitar la resistencia de la población civil en medio de las bajas temperaturas. Las autoridades occidentales han denunciado esta táctica como un intento de utilizar el invierno como arma de guerra, al dejar a millones de personas sin calefacción ni energía en plena temporada fría.

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú

Los servicios de inteligencia de Ucrania reivindicaron este sábado un ataque que, según sus reportes, dejó fuera de servicio un importante oleoducto que rodea la región de Moscú. La Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa ucraniano publicó un video donde se observa una fuerte explosión, afirmando que los tres conductos principales de una instalación militar rusa fueron destruidos durante una operación especial realizada el 31 de octubre de 2025.

En su comunicado, la GUR destacó que el objetivo alcanzado era una infraestructura crítica que abastecía de recursos al Ejército ruso, utilizada para mantener su ofensiva contra Ucrania. El ataque, según los servicios de inteligencia, tuvo lugar en el distrito de Ramenskoye, dentro de la región de Moscú, lo que representa una acción audaz en el corazón del territorio ruso.

El organismo ucraniano celebró el éxito de la operación, asegurando que las defensas rusas —incluidas las redes antidrones y la seguridad paramilitar de las instalaciones— no lograron evitar la explosión simultánea de los tres ductos. Estos conductos eran empleados para transportar gasolina, diésel y combustible de aviación.

