Ucrania entrega a un militar ruso a Lituania para ser juzgado por crímenes de guerra

Civiles vestidos con uniformes militares participan en un entrenamiento militar organizado por soldados ucranianos. | Foto: AFP/Referencial

La Fiscalía General de Ucrania anunció que entregaron a Lituania a un militar ruso capturado por sus fuerzas armadas, para que enfrente un proceso judicial por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto bélico.

"Por primera vez desde el inicio de la agresión a gran escala, Ucrania ha entregado a un militar ruso a un Estado extranjero, Lituania, para que sea procesado por crímenes de guerra”, declaró Ruslán Kravchenko, fiscal general del país europeo.

Militar ruso es acusado de torturas, descargas eléctricas y otros tratos inhumanos

"Es una señal contundente para todos los criminales de guerra: no podrán escapar de la justicia en ningún país del mundo libre", señaló el funcionario ucraniano en sus redes sociales oficiales.

El sospechoso, un oficial de alto rango de la marina rusa, está acusado de detención ilegal, tortura y trato inhumano a civiles y prisioneros de guerra, incluido un ciudadano lituano, según Kravchenko.

El fiscal detalló que las atrocidades incluyeron golpes, torturas con descargas eléctricas, episodios de asfixia y el confinamiento de personas en estrechos cofres metálicos, prácticas que evidencian un alto nivel de crueldad.

Lituania lo acusa, junto con otros miembros de su unidad, de haber organizado un campo en la ciudad ucraniana de Melitópol, ocupada por Moscú desde los primeros días de la invasión en 2022, donde civiles y prisioneros de guerra, incluido un ciudadano lituano, fueron detenidos ilegalmente, sometidos a torturas y humillaciones constantes.

Militar ruso podría enfrentar cadena perpetua

El militar ruso fue capturado por las fuerzas ucranianas en agosto de 2023, en la región de Zaporiyia (sur), cerca del pueblo de Robotyne, según precisó la Fiscalía en su comunicado oficial.

De acuerdo a la fiscalía de Vilna, el sospechoso fue trasladado a Lituania y fue puesto bajo detención provisional por un período de tres meses.

Fue acusado en Lituania de crímenes de guerra, tortura, privación ilegal de libertad y violaciones de las Convenciones de Ginebra y podría enfrentar cadena perpetua.