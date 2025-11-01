HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel vuelve a bombardear Gaza y realizar ataques terrestres acusando que últimos cuerpos recibidos no son de rehenes

Israel ya reanudó los bombardeos en dos oportunidades anteriores, argumentando que el movimiento islamista palestino, Hamás, infringió los términos del cese al fuego

Una fuente de seguridad en Gaza informó que las fuerzas israelíes efectuaron disparos y bombardeos. Foto: AFP.
Una fuente de seguridad en Gaza informó que las fuerzas israelíes efectuaron disparos y bombardeos. Foto: AFP.

Israel llevó a cabo nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza este sábado, intensificando las tensiones en medio de un alto el fuego que se mantiene en condiciones frágiles. El ataque se dio mientras las Fuerzas de Defensa de Israel acusan que los tres cuerpos recuperados el viernes no pertenecen a ninguno de los rehenes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

En el sur del enclave, cerca de la ciudad de Jan Yunis, testigos informaron sobre intensos disparos y ataques aéreos durante la jornada. Cabe indicar que la escalda se da en medio de un acuerdo de tregua promovido por Estados Unidos y que entró en vigor desde el 10 de octubre, aunque la calma sigue siendo inestable.

Israel ya reanudó los bombardeos en dos oportunidades anteriores, argumentando que el movimiento islamista palestino infringió los términos del cese al fuego. Estos episodios evidencian la fragilidad de los esfuerzos internacionales por detener una escalada que continúa afectando a la población civil en Gaza y amenaza con reavivar un conflicto de gran magnitud en la región.

Escalda israelí también se dio en el ámbito terrestre

Una fuente de seguridad en Gaza informó que las fuerzas israelíes efectuaron disparos y bombardeos en las cercanías de Jan Yunis, al sur del enclave. Habitantes relataron para AFP el drama que viven día a día. “Anoche escuché varias veces disparos procedentes de las fuerzas de ocupación. La tregua ha comenzado, pero la guerra no ha terminado”, declaró Hisham al Bardai, un padre de familia de 37 años.

El relato de Hisham se repite en numerosos hogares de Gaza. “La vida no tiene sentido”, expresó Sumaya Dalul, de 27 años para la misma agencia. La joven, que vive con sus padres, aseguró que ya no cuentan con dinero, trabajo, comida, agua, electricidad ni conexión a internet, elementos básicos que se han vuelto un lujo en una zona devastada por la guerra y el aislamiento.

Cuerpos no eran pertenecientes a rehenes capturados por Hamás

El ejército recibió, mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja, tres cuerpos no identificados provenientes de Gaza. Sin embargo, las autoridades señalaron que no creen que se traten de los rehenes capturados por Hamás. Posteriormente, el ejército confirmó a AFP que, tras un análisis forense, se determinó que no correspondían a ninguno de los once rehenes fallecidos que aún deben ser entregados.

Desde la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos veinte rehenes con vida y comenzó el proceso de devolución de los cadáveres de quienes murieron en cautiverio. Hasta la fecha, el grupo islamista ha entregado los restos de 17 de los 28 rehenes fallecidos que se comprometió a devolver como parte del acuerdo.

Según el ejército israelí, aún permanecen en Gaza los cuerpos de diez rehenes secuestrados el 7 de octubre y el de un soldado israelí que murió durante la guerra de 2014.

Israel acusa a Hamás de incumplir los acuerdos de la tregua

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás establecía el retorno de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. En cumplimiento parcial del pacto, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos veinte rehenes con vida y comenzó a entregar los cuerpos de quienes murieron en cautiverio.

Sin embargo, los constantes retrasos en la devolución de los cadáveres encendieron la indignación del gobierno israelí, que acusó al movimiento islamista de incumplir el alto el fuego. A su vez, los familiares de los rehenes han intensificado sus reclamos, exigiendo que el Ejecutivo adopte medidas más firmes para garantizar el cumplimiento del acuerdo y recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

