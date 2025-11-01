HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La mansión más grande del mundo no está en EE.UU., y puede ser visitada 3 días al año: riqueza se debe al petróleo y gas

Esta mansión fue construida en 1984, tiene 1.788 habitaciones y su nombre, de origen persa y árabe, significa "Palacio de la Luz de la Fe". 

De acuerdo con el Guinness World Records, es el palacio residencial más grande del mundo, con más de 200.000 metros cuadrados.
De acuerdo con el Guinness World Records, es el palacio residencial más grande del mundo, con más de 200.000 metros cuadrados.

Cuando se piensa en las mansiones más grandes del mundo, muchos las asocian con Estados Unidos. Sin embargo, la residencia más majestuosa no está en América, sino en un pequeño pero riquísimo país del sudeste asiático. Este lugar combina opulencia, arquitectura islámica y una escala que desafía la imaginación.

Más que una simple casa, se trata de un símbolo nacional y una muestra del poder y la riqueza de su monarca. Cada detalle del palacio refleja una mezcla entre la tradición local y el esplendor de la realeza moderna, y se convierte en una de las construcciones más impresionantes del mundo contemporáneo.

¿Cuál es la mansión más grande del mundo que no está en EE.UU.?

El título lo ostenta el Istana Nurul Iman, situado en Brunéi. De acuerdo con el Guinness World Records, es el palacio residencial más grande del mundo, con más de 200.000 metros cuadrados y 1.788 habitaciones. Su nombre, de origen persa y árabe, significa "Palacio de la Luz de la Fe". Fue construido en 1984 -año de la independencia del país del Reino Unido- por la empresa Ayala Corporation, con un costo aproximado de 1.400 millones de dólares.

El palacio es la residencia oficial del sultán Hassanal Bolkiah, el 29.º soberano de Brunéi, y también la sede del Gobierno. En 2008, la revista Forbes estimó su fortuna en unos 20.000 millones de dólares, acumulados principalmente por los ingresos del petróleo y el gas.

Días de visita a la mansión más grande del mundo

El Istana Nurul Iman mezcla elementos de la arquitectura malaya e islámica, con techos abovedados, arcos y cúpulas doradas que dominan el paisaje. Su interior fue diseñado por Khuan Chew, la misma diseñadora del Burj Al Arab de Dubái, e incluye mármol italiano, granito de Shanghái, vidrio inglés y seda china.

Entre sus características destacan:

  • 257 baños y 5 piscinas.
  • Un salón de banquetes para 5.000 invitados.
  • Garaje para 110 vehículos.
  • Establo climatizado para 200 caballos de polo.
  • 44 escaleras de mármol y 38 tipos diferentes de este material en la decoración.

El palacio solo abre sus puertas al público tres días al año, durante la festividad de Hari Raya Aidil Fitri (el final del Ramadán). En esas jornadas, los visitantes pueden recorrer parte de las instalaciones y conocer al sultán. El resto del año, la mejor forma de admirarlo es a través de un crucero por el río Brunéi.

