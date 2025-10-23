HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La ciudad que conecta a 3 países de América Latina y alberga una de las maravillas naturales del mundo: rodeada de selva

Es una ciudad pequeña de América Latina, con aproximadamente 45.000 habitantes, pero con un gran impacto cultural y turístico.

Esta ciudad de América Latina destaca por su ubicación fronteriza y por albergar una de las maravillas naturales del mundo.
Esta ciudad de América Latina destaca por su ubicación fronteriza y por albergar una de las maravillas naturales del mundo.

En América Latina existen lugares donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera única. Una de sus ciudades atrae a miles de visitantes cada año por su ubicación estratégica y su riqueza natural. Este pequeño lugar es capaz de conectar a tres países de la región en el mismo momento.

Esta región es un ejemplo de cómo las fronteras políticas pueden convertirse en puntos de encuentro. En esta ciudad, la historia, la geografía y la diversidad cultural convergen, y ofrecen una experiencia que combina turismo, aventura y aprendizaje sobre la vida en la triple frontera.

¿Cuál es la ciudad de América Latina que une tres países?

La ciudad que ofrece esta experiencia única es Puerto Iguazú, ubicada en la provincia argentina de Misiones. A tan solo unos metros se encuentra Foz do Iguaçu en Brasil y, al otro lado del río, Ciudad del Este en Paraguay. El punto exacto donde confluyen los tres países es conocido como el Hito de las Tres Fronteras, un mirador panorámico en el que cada nación exhibe un monumento con los colores de su bandera.

Puerto Iguazú destaca por su ubicación fronteriza y por albergar una de las maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, dentro del Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este conjunto de cascadas y selva subtropical convierte a la ciudad en un centro turístico internacional, que combina la majestuosidad de la naturaleza con la riqueza cultural de la región.

Una ciudad muy turística con pocos habitantes

Puerto Iguazú es una ciudad pequeña, con aproximadamente 45.000 habitantes, pero con un gran impacto cultural y turístico. Su población es multicultural y convive estrechamente con comunidades brasileñas y paraguayas, lo que genera una fusión de idiomas, costumbres y sabores que se percibe en cada rincón de la ciudad.

Entre los detalles más curiosos y atractivos de Puerto Iguazú se encuentran:

  • Ubicación estratégica: permite observar tres países en un solo paisaje.
  • Hito de las Tres Fronteras: mirador donde cada país tiene su propio monumento.
  • Selva subtropical: rodea la ciudad y alberga fauna y flora únicas.
  • Gastronomía multicultural: influencias de Argentina, Brasil y Paraguay en platos típicos.
  • Centro turístico internacional: hoteles, restaurantes y comercios que reciben visitantes de todo el mundo.
