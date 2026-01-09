HOYSuscripcion LR Focus

Trump lanza amenaza a Groenlandia y dice que actuará “por las buenas” o “por las malas” sobre territorio danés

El presidente de Estados Unidos aseguró que Groenlandia es "crucial" para la seguridad de su país, sobre todo ante el creciente despliegue militar de Rusia y China en el Ártico. 

Trump aseguró que actuará “por las buenas” o “por las malas” sobre Groenlandia.
Trump aseguró que actuará "por las buenas" o "por las malas" sobre Groenlandia. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está decidido a hacer que Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, forme parte de Estados Unidos, ya sea de manera amistosa o no.

"Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", expresó Trump durante una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera.

Republicano resalta las ventajas de "tomar" Groenlandia

Trump afirmó que tener control sobre Groenlandia, una isla rica en recursos minerales, es "crucial" para la seguridad de Estados Unidos, especialmente ante el creciente despliegue militar de Rusia y China en el Ártico.

"No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil", aseguró el mandatario.

Desde la Casa Blanca se ha señalado, sin descartar la opción militar, que el presidente está "activamente" considerando la posibilidad de comprar la isla del Ártico, aunque aún no se ha detallado cómo se llevaría a cabo esa transacción.

Trump barajaría "varias opciones" para adquirir Groenlandia, 

Según un comunicado oficial difundido el último martes en respuesta a consultas de Reuters, Donald Trump considera la adquisición del territorio ártico una prioridad de seguridad nacional. Washington sostiene que el control de la isla permitiría “disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico”.

En esa línea, la Casa Blanca precisó que el mandatario republicano y su equipo están discutiendo "una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las fuerzas armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

De acuerdo con ese funcionario, que habló bajo condición de anonimato, las alternativas incluyen una compra total de la isla por parte de Estados Unidos o la firma de un Pacto de Libre Asociación, aunque esta última fórmula no cumpliría la aspiración de Trump de integrar plenamente a Groenlandia, que cuenta con unos 57.000 habitantes.

Unión Europea alista comunicado conjunto

Francia, Alemania y Polonia trabajan en conjunto para elaborar una respuesta unificada de la Unión Europea frente a las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, lo confirmó, asegurando que Europa se está preparando para "responder" y "tomar represalias" en caso de enfrentar cualquier tipo de "intimidación" por parte de Washington.

En una entrevista con la emisora France Inter, Barrot subrayó que París no actuará en solitario y que la estrategia se construye en estrecha coordinación con los socios europeos. “Sea cual sea la forma y el origen de la intimidación”, Francia trabaja para "tomar represalias, para responder, y no para responder solos”, afirmó el jefe de la diplomacia gala, quien insistió en que la respuesta será conjunta dentro del marco de la UE.

En paralelo a las gestiones europeas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes del Gobierno de Dinamarca. “Me reuniré con ellos la próxima semana”, dijo el funcionario a los periodistas, confirmando así el inicio de contactos diplomáticos directos sobre el futuro del territorio ártico.

