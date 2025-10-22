HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Mundo

La pirámide más grande del mundo está en América Latina y no es Perú: su tamaño equivale a 9 piscinas olímpicas

La pirámide más grande jamás construido por la humanidad y el 'edificio' más antiguo que estuvo continuamente ocupado en América Latina.

El tamaño de esta estructura de un país de América Latina supera 4 veces a la famosa Gran Pirámide de Giza.
El tamaño de esta estructura de un país de América Latina supera 4 veces a la famosa Gran Pirámide de Giza. | National Geographic

En el corazón de un país de América Latina se encuentra una maravilla arquitectónica que muchos desconocen. Aunque suelen asociarse las pirámides con Egipto o Perú, esta construcción supera en tamaño a muchas de ellas y guarda secretos milenarios bajo su superficie cubierta de vegetación.

La pirámide refleja la ingeniería avanzada de las civilizaciones prehispánicas, pero también es testigo de la historia violenta de la conquista española. Tras la llegada de Hernán Cortés en 1519, este lugar fue escenario de una masacre que acabó con miles de vidas y marcó un antes y un después en la región.

¿Cuál es la pirámide más grande del mundo y de América Latina?

La pirámide más grande del mundo y de América Latina es la Gran Pirámide de Cholula, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en el centro de México. Conocida localmente como Tlachihualtepetl (“montaña hecha por el hombre”), su base mide 450 metros de ancho y tiene una altura de 66 metros, equivalente a nueve piscinas olímpicas juntas.

Su tamaño supera incluso a la famosa Gran Pirámide de Giza: la base de Cholula es cuatro veces más grande y su volumen casi el doble. Además, es considerada el monumento más grande jamás construido por la humanidad y el edificio más antiguo que estuvo continuamente ocupado en América Latina, gracias a la iglesia que se erige en su cima.

El pasado de la pirámide más grande del mundo

La Gran Pirámide de Cholula comenzó a construirse alrededor del año 300 a.C., aunque todavía se desconoce con exactitud quiénes fueron sus arquitectos. Los expertos sugieren que los cholutecas, un grupo cosmopolita de la región, fueron los responsables, y combinaron varias etnias y migraciones. La pirámide creció en etapas, con al menos seis construcciones superpuestas, cada una mejorando la anterior.

Entre los detalles más curiosos de esta colosal estructura destacan:

  • Está hecha principalmente de adobe, barro mezclado con arena y paja, lo que le ha dado durabilidad bajo el clima cálido mexicano.
  • Su superficie original estaba pintada de rojo, negro y amarillo.
  • La iglesia Nuestra Señora de los Remedios se construyó sobre la cima, escondiendo la pirámide durante siglos.
  • Bajo la vegetación se encontraron cráneos deformados y restos humanos, evidencia de antiguos rituales religiosos.
  • La pirámide puede recorrerse hoy mediante 8 kilómetros de túneles construidos en el siglo XX.
