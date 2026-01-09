HOYSuscripcion LR Focus

Trump autoriza la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, capturado en el Atlántico Norte

La Cancillería de Rusia agradeció la decisión de Trump y señaló que se tomarán medidas para asegurar el regreso rápido de los ciudadanos rusos a su país.

Donald Trump ordenó liberar a dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’.
Donald Trump ordenó liberar a dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó liberar a los dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', que había sido capturado esta semana por la Guardia Costera en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

En un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio detalló que "en respuesta a nuestra solicitud, el presidente Trump tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del 'Marinera'". La nota también expresó: "Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE.UU".

Esperan pronto retorno de los tripulantes rusos

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades de Rusia se encuentran tomando todas las medidas necesarias para que los ciudadanos regresen lo antes posible a su país.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, hasta ahora no se ha pronunciado de manera oficial sobre este episodio ni sobre la detención, ocurrida hace una semana en Caracas, del exlíder chavista Nicolás Maduro.

Rusia reconoce error de 'Marinera'

El expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, reconoció que el petrolero 'Marinera' cometió un error al utilizar la bandera rusa para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

"Es evidente por qué (el 'Marinera') acabó portando la 'bandera provisional' de Rusia. Ante la amenaza de captura, buscaba protección ante las ilegales sanciones estadounidenses", escribió Medvédev en Telegram. Luego, agregó: "Pero es que el método elegido no fue del todo adecuado".

El funcionario denunció que la captura del barco representa "una clara violación de la Convención de la ONU sobre derecho marítimo internacional de 1982", aunque reconoció que "EE.UU. no la ratificó". Además, recordó que Trump "no necesita para nada el derecho internacional", por lo que la respuesta de Rusia a lo que calificó como "la captura criminal de un barco civil" debe entenderse fuera de los márgenes de esa convención.

Cancillería rusa presentó una nota de protesta ante captura de petrolero

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia envió una carta de protesta tras la interceptación de 'Marinera', un día antes. Las autoridades estadounidenses justificaron esta acción en el marco de su bloqueo a los envíos de petróleo desde Venezuela, pero Moscú calificó lo ocurrido de “acción ilegal” y advirtió que estas medidas solo van a empeorar las tensiones en el Atlántico Norte.

Moscú explicó que el buque había recibido el 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y que se encontraba en aguas internacionales dirigiéndose a un puerto en su país, información que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

Después de que 'Marinera' lograra esquivar un primer intento de abordaje por parte de EE.UU. en diciembre, el barco siguió su rumbo hacia el norte del Atlántico y, durante la persecución, la tripulación pintó el pabellón ruso en el costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula.

Cuando finalmente los guardacostas estadounidenses abordaron la embarcación, la tripulación no opuso resistencia, según reportes de la prensa estadounidense. Las mismas fuentes indicaron que no se vieron buques rusos cerca del petrolero en ese momento, aunque algunos medios hablaron de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.

