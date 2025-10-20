HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos pone la mira en 2 países de América Latina por un recurso energético clave que desafiaría a China

Los países de América Latina comparten una de las obras de ingeniería más grandes del mundo. Su construcción evitó una guerra entre ambas naciones.

Estados Unidos, consciente de la creciente competencia con China por el control de estos recursos, puso su atención en dos países latinoamericanos.
Estados Unidos, consciente de la creciente competencia con China por el control de estos recursos, puso su atención en dos países latinoamericanos. | Composición LR

En el nuevo escenario geopolítico mundial, los países ya no compiten únicamente por petróleo o gas, sino por fuentes sostenibles capaces de alimentar la revolución tecnológica que impulsa al mundo. América Latina emergió como una región estratégica por su potencial energético, su estabilidad relativa y su abundancia de agua, litio y biodiversidad.

Estados Unidos, consciente de la creciente competencia con China por el control de estos recursos, puso su atención en dos países latinoamericanos. Ambos comparten una de las obras de ingeniería más grandes del mundo, una fuente de energía hidroeléctrica que provee electricidad limpia, independencia energética y oportunidades de inversión que podrían redefinir la relación del continente con las potencias globales.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

¿Cuáles son los dos países de América Latina en la mira de EE. UU. por su recurso energético?

Los países que captaron el interés estratégico de Estados Unidos son Paraguay y Brasil, socios en la gigantesca represa de Itaipú, una de las centrales hidroeléctricas más poderosas del mundo. La nación paraguaya, en particular, llamó la atención de Washington por su excedente de energía limpia y su estabilidad política, en contraste con otros países de la región.

La ciudad de Ciudad del Este, en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, es vista como un punto clave para desarrollar infraestructura tecnológica, como centros de datos y proyectos de inteligencia artificial alimentados con energía renovable.

Por su parte, Brasil representa la otra cara de esta alianza energética. Como potencia regional con enorme capacidad industrial, su cooperación con Estados Unidos en torno a Itaipú podría fortalecer el acceso norteamericano a energía verde y a un corredor logístico en el corazón de Sudamérica.

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

¿Cuál es la represa más grande del mundo?

La represa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtsé (China), es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Con una capacidad instalada de aproximadamente 22.500 megavatios (MW), supera en tamaño y producción a todas las demás represas del mundo. Inaugurada en 2012, su construcción implicó enormes desafíos de ingeniería y ambientales, pero consolidó al país chino como líder mundial en energía hidroeléctrica.

En segundo lugar, se encuentra la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, con una capacidad instalada de 14.000 MW. Considerada una de las "Siete Maravillas del Mundo Moderno" por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Itaipú es un hito técnico y diplomático: su construcción permitió resolver disputas fronterizas y evitó un conflicto armado entre ambos países.

PUEDES VER: La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

¿Por qué es tan importante ese recurso de Paraguay y Brasil para EE. UU.?

La energía de Itaipú es vital porque representa una de las mayores fuentes estables y limpias del mundo, lo que la convierte en un activo estratégico frente a la transición energética global.

  • Energía renovable y constante: genera electricidad limpia sin depender del petróleo ni del gas.
  • Potencial para infraestructura tecnológica: puede alimentar centros de datos, IA y redes digitales.
  • Estabilidad geopolítica: Paraguay ofrece un entorno seguro y sin grandes conflictos regionales.
  • Competencia global: permite a EE.UU. reducir la dependencia de recursos controlados por China.
  • Oportunidad económica: abre espacio para inversiones, cooperación energética y desarrollo regional sostenible.
