HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     
Mundo

Este país de América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo: posee oro, plata y cobre

Su infraestructura minera y un marco jurídico favorable a inversión extranjera le permiten extraer minerales a este país de América Latina.

La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en una cadena montañosa de América Latina.
La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en una cadena montañosa de América Latina. | Composición LR

América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo, y su riqueza natural ha impulsado el desarrollo económico de varios países de la región. Entre ellos, destaca una nación que aprovechó su posición geográfica y estabilidad económica para convertirse en un líder global en la extracción de metales preciosos: oro, plata y cobre.

Este país, con una sólida base legal e infraestructura minera avanzada, logró atraer miles de millones de dólares en inversiones internacionales, consolidándose como un modelo de éxito económico y un ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con la principal fuente de minerales del mundo?

La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en Sudamérica, específicamente en la Cordillera de los Andes, una extensa cadena montañosa que recorre varios países de la región y concentra una de las mayores reservas de oro, plata, cobre, zinc y litio del mundo. Esta riqueza geológica se originó hace más de 65 millones de años, producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana.

Dentro de los países andinos, Perú destaca como el gran beneficiario de esta formación natural. Es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, además del principal productor de oro, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Su ubicación privilegiada y abundancia mineral lo convierten en uno de los pilares de la minería global.

Perú forma parte del top 7 de la producción de oro en el mundo. Foto: CDN<br>

Perú forma parte del top 7 de la producción de oro en el mundo. Foto: CDN

Perú y México son los mayores productores de plata en el mundo. Foto: CDN<br>

Perú y México son los mayores productores de plata en el mundo. Foto: CDN

Perú y Chile producen mayor cantidad de cobre en el mundo. Foto: CDN<br>

Perú y Chile producen mayor cantidad de cobre en el mundo. Foto: CDN

PUEDES VER: El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

lr.pe

¿Perú puede extraer esos minerales?

Sí. Perú cuenta con una infraestructura minera moderna y un marco jurídico favorable a la inversión extranjera, lo que le permitió desarrollar una sólida industria extractiva. Grandes empresas internacionales operan en su territorio, y aprovechan la alta calidad de los estudios geológicos y la estabilidad económica del país.

Las exportaciones mineras son el motor de la economía peruana, con tratados de libre comercio que facilitan el acceso a mercados como Estados Unidos, China, Canadá y la Unión Europea. Actualmente, las inversiones proyectadas en minería superan los US$58.000 millones, con proyectos destacados en regiones como Cajamarca, Cusco y Arequipa.

PUEDES VER: El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

lr.pe

¿Qué otros países producen más minerales en el mundo?

Además de Perú, los principales productores de minerales a nivel mundial son los siguientes:

  • China, líder en la producción de una amplia variedad de metales.
  • Australia, gran exportador de hierro y oro.
  • Rusia, con vastos yacimientos de níquel y platino.
  • Estados Unidos, importante productor de carbón y cobre.
  • En América Latina, Chile lidera la producción mundial de cobre y Brasil destaca por su hierro y manganeso.
Los países donde se encuentran los minerales del mundo. Foto: El orden mundial<br>

Los países donde se encuentran los minerales del mundo. Foto: El orden mundial

Notas relacionadas
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025