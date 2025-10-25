Este país de América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo: posee oro, plata y cobre

La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en una cadena montañosa de América Latina. | Composición LR

La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en una cadena montañosa de América Latina. | Composición LR

América Latina cuenta con una de las mayores reservas de minerales del mundo, y su riqueza natural ha impulsado el desarrollo económico de varios países de la región. Entre ellos, destaca una nación que aprovechó su posición geográfica y estabilidad económica para convertirse en un líder global en la extracción de metales preciosos: oro, plata y cobre.

Este país, con una sólida base legal e infraestructura minera avanzada, logró atraer miles de millones de dólares en inversiones internacionales, consolidándose como un modelo de éxito económico y un ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país de América Latina con la principal fuente de minerales del mundo?

La principal fuente de minerales del mundo se encuentra en Sudamérica, específicamente en la Cordillera de los Andes, una extensa cadena montañosa que recorre varios países de la región y concentra una de las mayores reservas de oro, plata, cobre, zinc y litio del mundo. Esta riqueza geológica se originó hace más de 65 millones de años, producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana.

Dentro de los países andinos, Perú destaca como el gran beneficiario de esta formación natural. Es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, además del principal productor de oro, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Su ubicación privilegiada y abundancia mineral lo convierten en uno de los pilares de la minería global.

Perú forma parte del top 7 de la producción de oro en el mundo. Foto: CDN



Perú y México son los mayores productores de plata en el mundo. Foto: CDN



Perú y Chile producen mayor cantidad de cobre en el mundo. Foto: CDN



¿Perú puede extraer esos minerales?

Sí. Perú cuenta con una infraestructura minera moderna y un marco jurídico favorable a la inversión extranjera, lo que le permitió desarrollar una sólida industria extractiva. Grandes empresas internacionales operan en su territorio, y aprovechan la alta calidad de los estudios geológicos y la estabilidad económica del país.

Las exportaciones mineras son el motor de la economía peruana, con tratados de libre comercio que facilitan el acceso a mercados como Estados Unidos, China, Canadá y la Unión Europea. Actualmente, las inversiones proyectadas en minería superan los US$58.000 millones, con proyectos destacados en regiones como Cajamarca, Cusco y Arequipa.

¿Qué otros países producen más minerales en el mundo?

Además de Perú, los principales productores de minerales a nivel mundial son los siguientes:

China, líder en la producción de una amplia variedad de metales.

Australia, gran exportador de hierro y oro.

Rusia, con vastos yacimientos de níquel y platino.

Estados Unidos, importante productor de carbón y cobre.

En América Latina, Chile lidera la producción mundial de cobre y Brasil destaca por su hierro y manganeso.