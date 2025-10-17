La pirámide más antigua del mundo era un lugar para antiguos rituales religiosos, según el estudio científico. | Composición LR

Durante siglos, se creyó que las pirámides más antiguas y monumentales de la humanidad se encontraban en Egipto o Perú. Sin embargo, una investigación científica, según National Geographic, reveló la existencia de una enigmática estructura en Asia que podría cambiar la historia de la arqueología.

Los estudios realizados por arqueólogos, geólogos y paleontólogos determinaron que esta formación es una construcción monumental que data del Paleolítico, es decir, de hace más de 25.000 años. El hallazgo plantea la posibilidad de que existieran culturas avanzadas capaces de realizar grandes edificaciones mucho antes de lo documentado hasta ahora.

¿Cuál sería la pirámide más antigua de la Tierra?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Archaeological Prospection, Gunung Padang se encuentra en Indonesia y podría ser la pirámide más antigua de la Tierra conocida hasta la fecha. Los científicos descubrieron que su interior alberga un núcleo de lava esculpido, rodeado por diversas capas de piedra, tierra y cámaras subterráneas.

Dataciones por radiocarbono ubican su origen entre los años 25.000 a.C. y 14.000 a.C., y superaría en antigüedad a las pirámides egipcias y a las construcciones preincaicas del Perú.

El análisis sugiere que esta edificación habría sido un centro ceremonial o un templo de culto construido por una civilización desconocida que dominaba avanzadas técnicas de arquitectura megalítica. Su complejidad y antigüedad incluso la sitúan por encima de Göbekli Tepe, en Turquía, considerado hasta ahora el santuario más antiguo del mundo.

¿La pirámide más antigua del mundo fue una obra humana?

Los estudios geofísicos y arqueológicos revelaron que la antigua pirámide está compuesta por cuatro niveles superpuestos. La capa más profunda, datada entre 25.000 y 14.000 a.C., corresponde al núcleo de lava moldeado por manos humanas. Encima de esta se añadieron sucesivas capas entre 7.900 y 1.100 a.C., formadas por piedra, tierra y vegetación que, con el paso del tiempo, hicieron parecer que se trataba de una montaña natural.

Durante décadas, los investigadores debatieron si la estructura era producto de la naturaleza o de la intervención humana. Sin embargo, las tomografías, estudios sísmicos y perforaciones recientes confirmaron que se trata de una obra planificada. La colina fue esculpida y recubierta intencionalmente.

Conoce otras características clave de la pirámide de Indonesia

La estructura, considerada una de las mayores incógnitas arqueológicas del mundo, presenta las siguientes características destacadas: