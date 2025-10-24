HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Es la reserva más grande de América Latina y tercera del mundo. Se estima que contiene cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce.

Cuatro países de América Latina gozan de esta reserva de agua dulce de lar región y tercero de la Tierra.
Cuatro países de América Latina gozan de esta reserva de agua dulce de lar región y tercero de la Tierra. | Composición LR

América Latina destaca por albergar una de las reservas subterráneas de agua dulce más grandes e importantes del mundo. En medio del cambio climático y la escasez de agua potable, esta fuente representa un recurso estratégico para millones de personas y un pilar esencial para la estabilidad ambiental y económica de la región.

Según un estudio publicado en Geophysical Research Letters, solo algunos países latinoamericanos tienen acceso a esta gigantesca reserva de agua, considerada clave para garantizar el suministro hídrico, sostener la agricultura y preservar los ecosistemas ante el avance de la crisis climática mundial.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

lr.pe

¿Cuál es la mayor reserva de agua en América Latina y clave en el mundo?

La mayor reserva de agua dulce en América Latina es el Acuífero Guaraní, una fuente subterránea que se extiende por aproximadamente 1.194.000 kilómetros cuadrados y alcanza profundidades que superan los 1.500 metros. Se estima que contiene cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo que la convierte en la tercera reserva más grande del mundo, solo detrás de los glaciares y el acuífero de Ogallala, en Norteamérica.

Esta reserva es vital por la alta calidad de su agua, que presenta baja salinidad y mínima contaminación, lo que la hace apta para el consumo humano y la producción agrícola e industrial. Además, su ubicación estratégica le otorga un papel crucial en la sostenibilidad hídrica del Cono Sur.

PUEDES VER: El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

lr.pe

Los 4 países de América Latina con una gran reserva de agua para el mundo

El Acuífero Guaraní se distribuye entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, países que comparten sus recursos y beneficios:

  • Brasil: alberga la mayor extensión del acuífero y depende de él para el suministro de agua potable, la agricultura y la industria.
  • Argentina: utiliza esta reserva para fortalecer el desarrollo agrícola y el abastecimiento en zonas urbanas y rurales.
  • Paraguay: se beneficia del acuífero para impulsar su economía, especialmente en la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica.
  • Uruguay: aunque tiene la menor porción, obtiene del acuífero una fuente esencial para el consumo humano y las actividades agropecuarias.

PUEDES VER: El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

lr.pe

¿Por qué el Acuífero Guaraní es clave para el mundo?

El Acuífero Guaraní es una formación geológica de la era Mesozoica compuesta principalmente por areniscas altamente permeables, lo que le permite almacenar y filtrar grandes volúmenes de agua. Su recarga se produce mediante la infiltración del agua de lluvia, lo que demuestra su importancia en el mantenimiento del ciclo hidrológico natural y su conexión directa con los ecosistemas superficiales.

Su valor global radica en que representa una fuente segura y sostenible de agua dulce en un mundo donde este recurso es cada vez más escaso. Sin embargo, enfrenta amenazas como la sobreexplotación y la contaminación agrícola e industrial, por lo que los expertos enfatizan la necesidad de una gestión responsable y cooperación regional entre los cuatro países que lo comparten para asegurar su preservación a largo plazo.

Notas relacionadas
El país de América Latina que se posiciona como pionero en la inteligencia artificial, según índice de la Cepal y Cenia

El país de América Latina que se posiciona como pionero en la inteligencia artificial, según índice de la Cepal y Cenia

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Mundo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025