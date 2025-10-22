El país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas que recaudaría US$200.000 millones en el futuro

Los ecologistas no están de acuerdo con este megaproyecto cerca del Amazonas, por parte del país de América Latina. | Composición LR/Ilustración IA

Un país de América Latina se encuentra en el centro de un debate global sobre desarrollo energético y preservación ambiental. Su empresa petrolera recibió recientemente la autorización para explorar un nuevo pozo petrolero frente a la desembocadura del río Amazonas, lo que fue criticado por organizaciones ecologistas.

La decisión coincide con la proximidad de la COP30, la cumbre climática de la ONU que se celebrará en Belém. Su gobierno sostiene que la exploración representa un paso clave hacia la soberanía energética del país, y asegura que los trabajos se realizarán bajo estrictos estándares de sostenibilidad. Sin embargo, ambientalistas critican que se priorice el petróleo en lugar de energías renovables y bioeconomía.

Los ambientalistas critican que se priorice el petróleo en lugar de energías renovables. Foto: FE/ Isaac Fontana



¿Cuál es el país de América Latina con un megaproyecto petrolero cerca del Amazonas?

El país de América Latina en cuestión es Brasil, donde la agencia ambiental Ibama concedió el permiso a Petrobras para explorar un pozo frente a la costa atlántica, a unos 500 km de la desembocadura del Amazonas. Este proyecto fue calificado por el Gobierno como estratégico para garantizar la soberanía energética del país y fomentar el crecimiento económico a largo plazo.

Según estimaciones oficiales, la explotación de este horizonte petrolero conocido como Margen Ecuatorial podría generar ingresos estatales de aproximadamente 1 billón de reales, equivalentes a cerca de US$200.000 millones, en las próximas décadas. Además, se proyecta la creación de 300.000 empleos directos e indirectos.

Así sería el megaproyecto con un potencial de 10.000 millones de barriles

El megaproyecto petrolero implica la exploración de un pozo ubicado a 175 km de la costa brasileña y a 500 km de la desembocadura del Amazonas, con un potencial estimado de 10.000 millones de barriles recuperables. El Gobierno asegura que se implementarán medidas de seguridad y sostenibilidad sin precedentes, incluyendo una infraestructura dedicada a minimizar riesgos ambientales.

Detalles del proyecto: