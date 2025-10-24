HOYSuscripcion LR Focus

La ciudad de América Latina que se encuentra en 2 hemisferios al mismo tiempo: fundada por un español hace casi 500 años

El centro histórico de esta ciudad es de los mejor conservados de América Latina y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1978.

La línea del Ecuador, un círculo imaginario de latitud 0° que divide a la Tierra, está conectada con esa ciudad de América Latina.
La línea del Ecuador, un círculo imaginario de latitud 0° que divide a la Tierra, está conectada con esa ciudad de América Latina. | Composición LR

En América Latina existe una ciudad donde la ciencia y la geografía se cruzan literalmente. Es una ciudad en la que el mundo se divide y se une al mismo tiempo, lo que permite a los visitantes colocarse con un pie en el hemisferio norte y otro en el sur. Su ubicación única la convierte en un símbolo del equilibrio natural y la diversidad cultural del continente.

Rodeada de montañas y volcanes, esta ciudad combina historia, naturaleza y modernidad. Su patrimonio colonial, sus tradiciones vivas y su conexión con la línea del Ecuador, un círculo imaginario de latitud 0° que divide a la Tierra, la convierten en uno de los destinos más fascinantes del mundo.

¿Cuál es la ciudad de América Latina que se encuentra en dos hemisferios a la vez?

Se trata de Quito, la capital de Ecuador, una de las urbes más antiguas y elevadas del continente. Esta ciudad andina se ubica justo sobre la línea ecuatorial, lo que permite vivir la experiencia única de estar en dos hemisferios simultáneamente.

El sitio más famoso es la Ciudad Mitad del Mundo, un complejo turístico donde se levanta un monumento que marca la división exacta del planeta. Allí también se encuentra el Museo Intiñan, donde se realizan demostraciones interactivas de fenómenos naturales, como el efecto Coriolis, que muestra cómo el agua gira en sentidos opuestos según el hemisferio.

Esta ciudad latina la fundó un español hace 491 años

Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por el conquistador español Sebastián de Benalcázar, sobre los restos de antiguos asentamientos indígenas. Su ubicación estratégica en medio de los Andes permitió el desarrollo de una ciudad que combinó influencias europeas e indígenas desde sus inicios.

Con el tiempo, Quito se consolidó como un centro político, religioso y cultural durante la colonia. Su centro histórico, con templos, conventos y plazas de estilo barroco andino, es hoy uno de los mejor conservados de América Latina y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1978.

Conoce otras curiosidades sobre Quito

Además de su valor histórico y geográfico, Quito ofrece atractivos que la convierten en un destino imperdible:

  • Entorno natural: rodeada de volcanes como el Pichincha y el Cotopaxi.
  • Clima templado: agradable durante todo el año gracias a su altitud.
  • Cultura viva: mezcla de tradiciones indígenas y españolas.
  • Gastronomía típica: destacan el locro de papas, los llapingachos y la fritada.
  • Modernidad: cuenta con universidades, museos y centros artísticos de reconocimiento internacional.
