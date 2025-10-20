Jordan Goudreau, exmercenario de EE. UU., dijo que la CIA creó al Cártel de los Soles. | ICIJ

Jordan Goudreau, exmercenario de EE. UU., dijo que la CIA creó al Cártel de los Soles. | ICIJ

El exboina verde y mercenario de Estados Unidos, Jordan Goudreau, aseguró en una entrevista concedida al medio 'The Grayzone' que el llamado Cártel de los Soles habría sido creado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante la década de 1990.

“Esto no es ningún secreto, es la verdad […] Lo sabemos desde hace mucho tiempo”, declaró Goudreau, quien también afirmó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha mantenido, desde hace décadas, vínculos con operaciones relacionadas con el narcotráfico, de las cuales habría obtenido beneficios.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Tienen un parche en su uniforme que es un sol", comenta Goudreau

Jordan Goudreau afirmó que el grupo de narcotraficantes nunca fue oficialmente llamado “Cártel de los Soles” por la CIA. "El Cártel de los Soles es casi una broma entre nosotros porque, quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme, que es un sol, y supongo que la DEA, o quien fuera, los llamó así", indicó.

Además, señaló que las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan al margen de los cambios de gobierno y manejan proyectos altamente secretos y con acceso muy restringido (TS/SCI, por sus siglas en inglés). Esto les permite “facilitar y reunir recursos” provenientes del narcotráfico, algo que, según Goudreau, buscan proteger cuidadosamente.

Mercenario opina sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Jordan Goudreau consideró que los recientes esfuerzos de Estados Unidos para presionar al gobierno de Venezuela forman parte de la lógica geopolítica de la Doctrina Monroe, según la cual Washington busca evitar que potencias como Rusia o China tengan influencia estratégica en el Caribe.

En mayo de 2020, a Goudreau se le atribuyó la fallida operación Gedeón, un plan en el que un grupo de exmilitares venezolanos y extranjeros intentaba derrocar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, señaló que los líderes opositores extremistas Leopoldo López y Lester Toledo han tenido vínculos con la CIA y con los servicios de inteligencia colombianos, con el objetivo de organizar acciones para desestabilizar el país.

Trump autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó que su administración autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Esta medida, que ya había sido anticipada por The New York Times, se suma a las recientes acciones del ejército estadounidense, que en las últimas semanas ha atacado embarcaciones frente a la costa venezolana.

Según el medio estadounidense, esto permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar "una variedad de operaciones en el Caribe". "La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor", añadió el medio, aunque se indicó que se desconoce cuáles serían esas medidas por parte de la CIA.

Por su parte, Nicolás Maduro rechazó de forma tajante esta decisión de Trump, a la que calificó como parte de supuestos intentos desestabilizadores. Denunció lo que considera “golpes de Estado orquestados por la CIA” y aseguró que América Latina no está dispuesta a aceptar ninguna forma de intervención extranjera.