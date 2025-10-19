Estados Unidos confirma nuevo ataque contra buque vinculado a grupo "terrorista" en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal que dejó 3 muertos contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización de Colombia que EE.UU. califica como "terrorista" y que estaba involucrado en el tráfico ilegal de drogas en el Caribe.

"Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, había tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", informó a través de su cuenta de X.

Pete Hegseth afirmó que la inteligencia estadounidense había identificado al buque como parte de una operación de contrabando de drogas. "Navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", dijo. Por esa razón, se tomó la decisión de atacarlo.

“Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, escribió Hegseth. “El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, finalizó el secretario de Guerra.