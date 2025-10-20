El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes que las recientes declaraciones de Donald Trump constituyen una “amenaza de invasión” contra su país. El presidente estadounidense advirtió que, si Bogotá no elimina de inmediato los cultivos de droga, Estados Unidos “se encargará de hacerlo”.

Trump anunció además la suspensión del apoyo económico a Colombia, al acusar al gobierno de “fomentar” la producción de droga. Ante ello, Benedetti advirtió que las palabras del líder republicano implican una posible “acción militar o terrestre” y cuestionó el tono de la advertencia: “No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo”, declaró en entrevista con Blu Radio.

Nota en desarrollo...