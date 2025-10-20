Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico
Donald Trump acusó a Gustavo Petro de vínculos con el narcotráfico, anunció el fin de la ayuda a Colombia y exigió eliminar los cultivos ilícitos.
- Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025
- Rodrigo Paz García es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes que las recientes declaraciones de Donald Trump constituyen una “amenaza de invasión” contra su país. El presidente estadounidense advirtió que, si Bogotá no elimina de inmediato los cultivos de droga, Estados Unidos “se encargará de hacerlo”.
Trump anunció además la suspensión del apoyo económico a Colombia, al acusar al gobierno de “fomentar” la producción de droga. Ante ello, Benedetti advirtió que las palabras del líder republicano implican una posible “acción militar o terrestre” y cuestionó el tono de la advertencia: “No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo”, declaró en entrevista con Blu Radio.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Nota en desarrollo...