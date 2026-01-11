Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral
El JEE Lima Centro 2 excluyó a Mario Vizcarra de la lista al Senado de Perú Primero por una condena de peculado. La resolución admitió en parte la nómina tras separar también a Adela Córdova.
- JNE revisará caso de López Aliaga por omitir información en Hoja de Vida
- Hermana de Ollanta Humala postula al Senado con Perú Primero
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró la improcedencia de la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien encabezaba la lista al Senado por el Partido Político Perú Primero con el número 1.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según la Resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE, la exclusión se fundamenta en que Vizcarra registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado. El ente electoral determinó que esta situación constituye un impedimento insubsanable de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 34-A de la Constitución Política, los cuales prohíben la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si ya han sido rehabilitadas.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo....