Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró la improcedencia de la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien encabezaba la lista al Senado por el Partido Político Perú Primero con el número 1.

Según la Resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE, la exclusión se fundamenta en que Vizcarra registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado. El ente electoral determinó que esta situación constituye un impedimento insubsanable de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 34-A de la Constitución Política, los cuales prohíben la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si ya han sido rehabilitadas.

