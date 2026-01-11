HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Política

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

El JEE Lima Centro 2 excluyó a Mario Vizcarra de la lista al Senado de Perú Primero por una condena de peculado. La resolución admitió en parte la nómina tras separar también a Adela Córdova.

Mario Vizcarra queda fuera de contienda electoral. Foto: composición Pamela Arroyo
Mario Vizcarra queda fuera de contienda electoral. Foto: composición Pamela Arroyo

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró la improcedencia de la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien encabezaba la lista al Senado por el Partido Político Perú Primero con el número 1.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la Resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE, la exclusión se fundamenta en que Vizcarra registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado. El ente electoral determinó que esta situación constituye un impedimento insubsanable de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 34-A de la Constitución Política, los cuales prohíben la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si ya han sido rehabilitadas.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo....

Notas relacionadas
Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

LEER MÁS
Renovación Popular y Perú Primero esperan decisión del JNE sobre listas presidenciales

Renovación Popular y Perú Primero esperan decisión del JNE sobre listas presidenciales

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por falta de pago de tasa

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por falta de pago de tasa

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

LEER MÁS
Ahora Nación reconoce que Alfonso López Chau estuvo preso: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que Alfonso López Chau estuvo preso: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

LEER MÁS
Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

LEER MÁS
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025