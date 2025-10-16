HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

El gobierno de Venezuela que esta autorización a la CIA representa una grave vulneración al Derecho Internacional. Además, presentarán un reclamo formal ante la ONU.

Maduro criticó a Trump por autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela.
Maduro criticó a Trump por autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela. | AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien afirmó haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operar dentro del territorio venezolano. Según explicó el mandatario de Estados Unidos, esta medida tendría como fin combatir el narcotráfico y frenar la migración irregular procedente del país sudamericano.

Desde un evento público en Caracas, Maduro rechazó de forma tajante esta decisión, a la que calificó como parte de supuestos intentos desestabilizadores. Denunció lo que considera “golpes de Estado orquestados por la CIA” y aseguró que América Latina no está dispuesta a aceptar ninguna forma de intervención extranjera. “No al cambio de régimen… no a los golpes de Estado dados por la CIA… América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, sostuvo el mandatario venezolano.

Maduro asegura que quiere "evitar una guerra"

Nicolás Maduro también instó a Estados Unidos evitar una guerra. “Decirle al pueblo de Estados Unidos: No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica”. Sus declaraciones se producen luego de que Donald Trump justificara su decisión de ampliar las facultades de la CIA, incluyendo la autorización para realizar operaciones letales dentro del territorio venezolano.

De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno estadounidense, Trump firmó una directiva secreta a inicios del verano, con la cual autorizó acciones contra cárteles de droga en América Latina y otorgó nuevos poderes a la agencia de inteligencia. En ese contexto, Trump responsabilizó a Venezuela de ser uno de los principales puntos de origen del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Canciller de Venezuela también criticó a Trump

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, señaló que "la República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de EE.UU., en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela".

Asimismo, en el documento, las autoridades venezolanas advierten que estas afirmaciones representan una grave transgresión al Derecho Internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad internacional a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles".

Venezuela también informó que presentó una denuncia formal durante la sesión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada este mismo día. Además, adelantó que el próximo 16 de octubre llevará su reclamo ante la Secretaría General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

Una investigación publicada por The New York Times reveló que el gobierno de Donald Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Esta información fue posteriormente confirmada por el presidente. La medida se enmarca en una serie de acciones recientes emprendidas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, que han atacado embarcaciones en las cercanías de las costas de Venezuela en las últimas semanas.

De acuerdo con el citado medio, esto permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar "una variedad de operaciones en el Caribe". "La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor", añadió el medio, aunque se indicó que se desconoce cuáles serían esas medidas por parte de la CIA.

