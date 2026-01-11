Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

El 3 de enero de 2026, desde su residencia en Mar-a-Lago, Donald Trump anunció, con tono triunfal y ante una hilera de micrófonos y cámaras, que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro tras una operación militar en Venezuela. Mientras los medios enfocaban al republicano hablando de reconstrucción, de precios del petróleo y de una supervisión prolongada del país, pocos ojos repararon en la figura a su espalda. Marco Rubio, secretario de Estado, observaba en silencio, con el gesto contenido y la expresión medida, envuelto en las sombras del escenario. Para él, aquel momento sellaba el desenlace de un objetivo largamente perseguido: la destrucción de una de las dictaduras más largas de América Latina.

Detrás de esa escena pública se acumulaban meses de deliberaciones reservadas. Según The New York Times, la ofensiva comenzó a tomar forma en otoño de 2025, cuando Rubio presionó dentro del Consejo de Seguridad Nacional para avanzar hacia una fase militar. En reuniones en el Despacho Oval, sostuvo que la diplomacia había agotado su margen y que la presión económica y judicial debía complementarse con una demostración de fuerza capaz de alterar el equilibrio interno del chavismo. La operación, luego bautizada como Resolución Absoluta, fue concebida como un golpe limitado y quirúrgico, con un encuadre legal cuidadosamente diseñado.

De acuerdo con funcionarios citados por el diario neoyorquino, actuó como articulador entre el Pentágono, la comunidad de inteligencia y aliados regionales, insistiendo en que se trataba de una acción contra redes criminales transnacionales y no de una guerra abierta. Esa defensa del marco jurídico no era nueva. Durante años, había sostenido en el Senado que Venezuela funcionaba como un Estado capturado por el narcotráfico, un argumento que terminó convirtiéndose en la base política del operativo.

El presidente Trump confirma que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque a gran escala en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Un asunto de familia

El canciller estadounidense es el menor de cuatro hermanos y el último hijo de Mario Rubio y Oriales García, inmigrantes cubanos que abandonaron la isla en la década del 50, escapando de la dictadura de Fulgencio Batista. Su padre trabajó como cantinero y su madre como empleada doméstica y camarera de hotel en Florida, estado en el que Marco nació el 28 de mayo de 1971. Ambos construyeron su vida en Estados Unidos desde empleos modestos, lejos de los círculos de influencia que su hijo terminaría ocupando décadas después.

El abogado graduado en la Universidad de Miami quedó asociado al apodo de “Pequeño Marco”, acuñado durante las primarias republicanas de 2016, cuando se enfrentó a Trump por la nominación presidencial. El sobrenombre, de tono burlón, aludía tanto a su estatura como a un perfil político más tradicional. Tras años de desconfianza mutua, el entonces senador fue incorporado al círculo estratégico en materia internacional a finales de 2024. En enero del año siguiente, el Senado confirmó su nombramiento como secretario de Estado, convirtiéndolo en el primer latino en ocupar el cargo.

El actual responsable del tablero internacional de Estados Unidos era apenas un niño de dos años cuando aparecía en brazos de su padre frente a la casa familiar en West Miami. Foto: RRSS

En 2016, The New York Times reveló un episodio desconocido de su historia familiar: su abuelo materno, Pedro Víctor García, quien llegó a Miami en 1962, fue detenido por autoridades migratorias al no contar con un estatus legal válido. Según registros de los Archivos Nacionales, un oficial ordenó inicialmente su deportación al considerarlo un exfuncionario del gobierno cubano y, por tanto, un posible riesgo. Solo una decisión administrativa de último momento le permitió permanecer en el país bajo la figura de libertad condicional migratoria, sin acceso a la residencia permanente.

Ese antecedente ha sido citado por sus críticos como una ironía persistente. Rubio, proveniente de una familia que dependió de márgenes legales del sistema migratorio estadounidense, se convirtió con los años en uno de los principales defensores de políticas de control estricto y expulsión. Ya como el jefe de la diplomacia de una administración de línea dura en materia migratoria, su trayectoria personal contrasta con las barreras que hoy enfrentan personas en situaciones similares a las de sus padres y su abuelo.

Un joven Rubio aparece junto a sus amigos en sus años de escuela secundaria en la South Miami Senior High School, etapa en la que empezó a interesarse por la política. Foto: rubio.senate.gov

La tensión entre su biografía y su influencia política apareció también en otro episodio revelado por The Washington Post en 2015. Como presidente de la Cámara de Representantes de Florida, envió una carta —sin mencionar el parentesco— a la Comisión de Bienes Raíces del estado para respaldar la solicitud de licencia inmobiliaria de su cuñado, Orlando Cicilia, exconvicto por tráfico de cocaína. La recomendación fue evaluada dentro de un proceso discrecional que terminó aprobando la licencia. Aunque no se estableció ilegalidad, el caso alimentó cuestionamientos sobre el uso de influencia política.

Cuba y rubio, la distancia que los separa

Para analistas en Washington, la captura de Maduro no representa un punto de llegada, sino una señal del rumbo. Especialistas citados por The New York Times y The Washington Post coinciden en que Cuba continúa ocupando un lugar central en el horizonte estratégico de Rubio, y que Venezuela habría funcionado como un ensayo: demostrar que un régimen alineado con La Habana podía ser debilitado mediante presión sostenida, uso limitado de la fuerza y una narrativa de legitimación jurídica internacional.

Rubio rara vez formula ese objetivo de manera explícita. Sin embargo, sus declaraciones públicas refuerzan esa lectura. En entrevistas concedidas a Fox News, ha reiterado que no habrá acercamiento con La Habana sin cambios políticos verificables y que no contempla visitar la isla mientras el régimen continúe en el poder. “No voy a ir a Cuba hasta que sea para discutir cuándo van a dejar el poder”, afirmó al descartar cualquier gesto diplomático desligado de una transición.

En ese marco, la isla aparece menos como un recuerdo biográfico que como una meta pendiente. No es una obsesión declarada, pero sí una constante que atraviesa su discurso, sus decisiones y su concepción del poder hemisférico. Para observadores del establishment político, el mensaje es inequívoco: si la nación petrolera marcó el quiebre, Cuba sigue siendo el objetivo final, el escenario donde Rubio considera que aún falta cerrar el círculo de su proyecto político internacional.

La agenda global del “halcón” Rubio

La política exterior de Marco Rubio se articula alrededor de una lógica de competencia entre grandes potencias. En el frente ruso, impulsa una estrategia de presión basada en sanciones económicas, aislamiento diplomático y respaldo político y militar a los aliados europeos, convencido de que Moscú busca erosionar el orden internacional mediante la coerción energética y el uso de la fuerza. Con China, su postura es más frontal: la identifica como la principal amenaza estratégica de largo plazo para EE. UU. y promueve limitar su acceso a tecnologías sensibles, frenar su influencia comercial y contrarrestar su expansión política y financiera en regiones clave.

En ese tablero cobra relevancia Groenlandia, donde defiende una mayor presencia nacional en el Ártico para contener ambiciones sobre rutas marítimas, minerales y proyección militar. Oriente Medio aparece como un frente complementario, con apoyo firme a Israel y presión sobre Irán. Por ello, estos escenarios no son compartimentos aislados, sino piezas de un mismo sistema de poder, donde ceder espacio en un punto implica perder influencia en todos los demás frentes estratégicos hoy.

Línea de tiempo de la Operación Resolución Absoluta

La madrugada del 3 de enero de 2026 cerró un ciclo de presión inédita sobre Venezuela. La captura de Nicolás Maduro fue presentada por Washington como el resultado de años de sanciones, aislamiento diplomático e inteligencia acumulada, en una operación concebida para quebrar el equilibrio regional y redefinir el poder en América Latina.