Delcy Rodríguez publicó una foto con Nicolás Maduro para negar la noticia de Miami Herald: "No han podido, ni podrán". | Composición LR

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó un informe del Miami Herald que aseguraba que altos funcionarios del régimen chavista ofrecieron a Estados Unidos un plan de transición política sin Nicolás Maduro. El medio indicó que las propuestas fueron presentadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, a través de intermediarios en Catar, para intentar reducir las tensiones con Washington.

El reporte, posteriormente confirmado por la agencia Associated Press, afirmaba que el régimen venezolano habría planteado un escenario en el que Maduro renunciaría en tres años y el poder pasaría a Delcy Rodríguez. Sin embargo, la vicepresidenta desmintió la información y denunció que se trata de una campaña de "guerra psicológica" contra Venezuela. Maduro la respaldó públicamente y acusó a EE.UU. de buscar derrocar su gobierno para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.

Delcy Rodríguez califica de "fake" el artículo de Miami Herald

A través de un mensaje publicado en Telegram, Delcy Rodríguez calificó de "falsa" la información del Miami Herald y denunció que es parte de una campaña de "guerra psicológica". "¡¡FAKE!! (falsa). Otro medio se suma a la podredumbre de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y se dedican exclusivamente a la mentira y la carroña", dijo la vicepresidenta.

Rodríguez, quien también ocupa el cargo de ministra de Petróleo, insistió en que el liderazgo político y militar del país permanece unido en torno a Maduro, y rechazó cualquier intento de fractura interna. "La Revolución Bolivariana tiene un alto mando político y militar unido y comprometido con la voluntad del pueblo", afirmó. Además, acompañó su mensaje con una fotografía sonriente junto a Maduro, con la frase: "Mi respuesta a los mentirosos y conspiradores. Juntos y unidos con el presidente Maduro, consolidando el camino de Chávez. No han podido, ni podrán".

Gobierno de Trump habría rechazado propuestas de Delcy, según Herald

El Miami Herald informó que Delcy y Jorge Rodríguez presentaron dos propuestas a la administración Trump: la primera, en abril, incluía la renuncia de Maduro y su permanencia segura en Venezuela; la segunda, en septiembre, proponía que la vicepresidenta encabezara un gobierno provisional junto al general retirado Miguel Rodríguez Torres, mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar.

El diario citó a un exfuncionario del gobierno de Trump que confirmó la existencia de las conversaciones, y señaló que "la idea era una fórmula de ‘madurismo sin Maduro’ para facilitar una transición pacífica en el país".

Sin embargo, fuentes consultadas por el medio aseguraron que la Casa Blanca rechazó ambas propuestas, al considerar que buscaban mantener intactas las estructuras de poder del chavismo bajo una nueva apariencia. "El ‘Cártel Light’ no era una opción viable", expresó una fuente citada por el Herald.

Por su parte, Donald Trump confirmó que su administración descartó cualquier negociación con funcionarios sancionados y, en su lugar, amplió el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Ordenó ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico venezolano y advirtió que no descartaba "operaciones terrestres" dentro del territorio venezolano.