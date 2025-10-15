HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
Mundo

Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

La autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela, según The New York Times. Cabe indicar que, durante semanas, el ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana que, según afirma, transportan drogas.

La autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela. Foto: composición LR/AFP
El Gobierno de Donald Trump habría dado luz verde a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, según reveló un artículo publicado por The New York Times, quien describe el hecho como un paso crucial en la intensificación de la campaña contra Nicolás Maduro, el líder autoritario del país. Esta autorización se suma a los recientes esfuerzos del ejército estadounidense, que en las últimas semanas ha atacado embarcaciones frente a la costa venezolana.

Según el medio estadounidense, esto permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar "una variedad de operaciones en el Caribe". "La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor", añadió el medio, aunque se indicó que se desconoce cuáles serían esas medidas por parte de la CIA.

CIA realizaría acciones en Venezuela por orden de Trump

La CIA podría estar considerando acciones encubiertas contra Nicolás Maduro o su gobierno, ya sea de manera individual o como parte de una operación militar más amplia. No está claro si la CIA tiene planes específicos en Venezuela o si estas medidas se están contemplando como una posible opción de contingencia.

Este desarrollo ocurre en un contexto donde el ejército estadounidense también está evaluando posibles escaladas, preparando alternativas para que el presidente Trump las analice, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo ataques dentro de Venezuela.

El aumento de la presencia militar es notable: en este momento, hay 10.000 soldados estadounidenses desplegados, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico, aunque también hay un grupo de marines a bordo de buques de asalto anfibio. En total, la Armada tiene en el Caribe ocho buques de guerra de superficie y un submarino.

La CIA tendría un papel más proactivo

La CIA ha tenido desde hace tiempo la facultad de trabajar con los gobiernos de América Latina en temas de seguridad y en el intercambio de inteligencia. Esto ha facilitado su colaboración con autoridades mexicanas para luchar contra los cárteles de la droga. Sin embargo, esta autorización no incluye la capacidad de llevar a cabo operaciones letales directas.

La estrategia de la administración de Trump respecto a Venezuela, formulada por el secretario de Estado Marco Rubio y con el apoyo de John Ratcliffe, director de la CIA, tiene como objetivo principal la salida de Maduro del poder. Aunque Ratcliffe ha sido reservado sobre las actividades de su agencia en Venezuela, ha prometido que, bajo su dirección, la CIA será más agresiva.

En su audiencia de confirmación, aseguró que haría a la agencia menos cautelosa, dispuesta a asumir más riesgos y a realizar operaciones encubiertas cuando así lo ordenara el presidente, "yendo a lugares donde nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer".

EE.UU. y su insistencia por acabar con el gobierno de Maduro

Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura y condena de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico en el país. Marco Rubio, quien también asesora al presidente Trump en temas de seguridad nacional, ha calificado a Maduro como un líder ilegítimo, mientras que la administración Trump lo ha señalado como un "narcoterrorista".

Por otro lado, el gobierno de Trump aseguró en documentos legales que Maduro lidera el grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, un análisis de las agencias de inteligencia estadounidenses pone en duda esa afirmación.

En un informe enviado al Congreso a finales del mes pasado, la administración Trump sostuvo que los cárteles de drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones se consideran "un ataque armado contra Estados Unidos".

