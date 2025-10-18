La colaboración de Hugo Armando Carvajal, conocido como 'El Pollo', con la justicia estadounidense ha abierto la posibilidad de que reciba una reducción considerable en su condena. Tras su extradición desde España en 2023 —luego de permanecer prófugo durante dos años—, el exjefe de inteligencia militar se ha convertido en una fuente clave para las autoridades de Estados Unidos, al brindar información sobre las redes de financiación a líderes políticos y los vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico.

El 25 de junio, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su confesión, admitió haber formado parte del Cartel de los Soles —una organización criminal vinculada a las Fuerzas Armadas venezolanas— y haber cooperado con la guerrilla de las FARC en el envío de cocaína hacia EE. UU.

¿Qué información está revelando Hugo Armando Carvajal?

Fuentes cercanas al exjefe de inteligencia chavista, citadas por The Objective, revelaron que 'El Pollo' se encuentra colaborando activamente con las autoridades estadounidenses y que planea entregar documentos inéditos en los próximos días.

En su declaración, el exespía aseguró que la petrolera estatal Pdvsa operaba como una “caja negra” del socialismo bolivariano, desde donde se canalizaban fondos para financiar campañas políticas, medios de comunicación y proyectos ideológicos fuera de Venezuela. En un documento remitido al magistrado, Carvajal afirmó que el Gobierno venezolano financió ilegalmente movimientos de izquierda.

Según las mismas fuentes, el ex militar calcula que podría ser condenado a unos veinte años de prisión, aunque no cumpliría la totalidad de la sentencia gracias a posibles beneficios penitenciarios.

Ollanta Humala habría sido beneficiado

En su testimonio ante la justicia, Carvajal reveló una lista de líderes y movimientos políticos que, según él, recibieron financiamiento del chavismo durante los años de mayor expansión del proyecto bolivariano. Entre los beneficiarios mencionó a Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia, además del Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

“Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, aseguró el exjefe de inteligencia, quien sostiene que esta operación formaba parte de una estrategia continental para impulsar partidos afines a la ideología chavista. Además, según Carvajal, estas prácticas no se limitaron al periodo de Hugo Chávez, sino que continuaron bajo el mandato de Nicolás Maduro

Expansión de la influencia ideológica en el mundo

Según su declaración, la financiación clandestina de campañas y proyectos políticos se convirtió en un instrumento de política exterior para consolidar influencia ideológica en la región y más allá. El exmilitar describió un sistema coordinado desde Caracas que operaba mediante el uso de recursos estatales y canales diplomáticos, como embajadas o valijas oficiales, para trasladar dinero sin dejar rastros.

Uno de los episodios más llamativos relatados por Carvajal fue el supuesto envío de 3,5 millones de euros en efectivo al Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Italia, partido fundado por Beppe Grillo. Según su testimonio, los fondos fueron entregados a Gianroberto Casaleggio, ideólogo del movimiento, a través de una valija diplomática enviada desde Venezuela.

La operación habría sido ejecutada por Tareck El Aissami, entonces ministro del Interior, y aprobada por Nicolás Maduro. Carvajal aseguró que el mismo método se utilizó para transferir dinero a Podemos en España y a los Kirchner en Argentina, evidenciando —según él— un patrón de injerencia política internacional sostenido durante más de una década.