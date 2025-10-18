HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

El exjefe de inteligencia venezolana se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y reveló vínculos entre el chavismo y financiamiento a políticos en América Latina y Europa.

Fuentes cercanas al exjefe de inteligencia chavista, citadas por The Objective, revelaron que 'El Pollo' se encuentra colaborando activamente. Foto: Composición LR
Fuentes cercanas al exjefe de inteligencia chavista, citadas por The Objective, revelaron que 'El Pollo' se encuentra colaborando activamente. Foto: Composición LR

La colaboración de Hugo Armando Carvajal, conocido como 'El Pollo', con la justicia estadounidense ha abierto la posibilidad de que reciba una reducción considerable en su condena. Tras su extradición desde España en 2023 —luego de permanecer prófugo durante dos años—, el exjefe de inteligencia militar se ha convertido en una fuente clave para las autoridades de Estados Unidos, al brindar información sobre las redes de financiación a líderes políticos y los vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico.

El 25 de junio, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su confesión, admitió haber formado parte del Cartel de los Soles —una organización criminal vinculada a las Fuerzas Armadas venezolanas— y haber cooperado con la guerrilla de las FARC en el envío de cocaína hacia EE. UU.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

lr.pe

¿Qué información está revelando Hugo Armando Carvajal?

Fuentes cercanas al exjefe de inteligencia chavista, citadas por The Objective, revelaron que 'El Pollo' se encuentra colaborando activamente con las autoridades estadounidenses y que planea entregar documentos inéditos en los próximos días.

En su declaración, el exespía aseguró que la petrolera estatal Pdvsa operaba como una “caja negra” del socialismo bolivariano, desde donde se canalizaban fondos para financiar campañas políticas, medios de comunicación y proyectos ideológicos fuera de Venezuela. En un documento remitido al magistrado, Carvajal afirmó que el Gobierno venezolano financió ilegalmente movimientos de izquierda.

Según las mismas fuentes, el ex militar calcula que podría ser condenado a unos veinte años de prisión, aunque no cumpliría la totalidad de la sentencia gracias a posibles beneficios penitenciarios.

Ollanta Humala habría sido beneficiado

En su testimonio ante la justicia, Carvajal reveló una lista de líderes y movimientos políticos que, según él, recibieron financiamiento del chavismo durante los años de mayor expansión del proyecto bolivariano. Entre los beneficiarios mencionó a Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia, además del Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

“Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, aseguró el exjefe de inteligencia, quien sostiene que esta operación formaba parte de una estrategia continental para impulsar partidos afines a la ideología chavista. Además, según Carvajal, estas prácticas no se limitaron al periodo de Hugo Chávez, sino que continuaron bajo el mandato de Nicolás Maduro

Expansión de la influencia ideológica en el mundo

Según su declaración, la financiación clandestina de campañas y proyectos políticos se convirtió en un instrumento de política exterior para consolidar influencia ideológica en la región y más allá. El exmilitar describió un sistema coordinado desde Caracas que operaba mediante el uso de recursos estatales y canales diplomáticos, como embajadas o valijas oficiales, para trasladar dinero sin dejar rastros.

Uno de los episodios más llamativos relatados por Carvajal fue el supuesto envío de 3,5 millones de euros en efectivo al Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Italia, partido fundado por Beppe Grillo. Según su testimonio, los fondos fueron entregados a Gianroberto Casaleggio, ideólogo del movimiento, a través de una valija diplomática enviada desde Venezuela.

La operación habría sido ejecutada por Tareck El Aissami, entonces ministro del Interior, y aprobada por Nicolás Maduro. Carvajal aseguró que el mismo método se utilizó para transferir dinero a Podemos en España y a los Kirchner en Argentina, evidenciando —según él— un patrón de injerencia política internacional sostenido durante más de una década.

Notas relacionadas
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Tokeshi: “Cuando me preguntan sobre qué es lo que hace a un artista, pues a un artista lo hace la curiosidad y estar atento”

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Señor de los Milagros EN VIVO: inicia segundo recorrido del Cristo Moreno tras la santa misa en la av. Tacna

Mundo

EEUU: Miles de personas marchan bajo el lema 'No a los Reyes' en protesta contra el liderazgo de Donald Trump

Donald Trump ordena liberación de un exlegislador republicano preso por fraude y robo de identidad

Irán anuncia el fin de las restricciones a su programa nuclear tras expirar el acuerdo internacional de 2015

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025