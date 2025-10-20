Presidentes y líderes del mundo felicitaron a Rodrigo Paz por su victorial electoral del domingo 19 de octubre. | Composición LR/Jazmin Ceras

Rodrigo Paz Pereira se impuso en la segunda vuelta presidencial de Bolivia con el 54,57 % de los votos frente al 45,43 % de Jorge 'Tuto' Quiroga, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su victoria marca el fin de veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de una nueva etapa política en el país.

Tras conocerse los resultados electorales, diversos mandatarios, diplomáticos y organismos internacionales felicitaron al líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las reacciones destacaron el carácter pacífico del proceso electoral y la expectativa de apertura económica bajo el nuevo Gobierno.

¿Quiénes son los líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz?

Javier Milei fue uno de los primeros presidentes en felicitar a Rodrigo Paz tras conocerse los resultados preliminares, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Albert Ramdin (OEA): el secretario general de la Organización de los Estados Americanos felicitó a Paz y ofreció cooperación "para promover la paz y la prosperidad" en Bolivia. Destacó la segunda vuelta como "ejemplar" y reafirmó el compromiso del organismo con la democracia en el país.

Marco Rubio (Estados Unidos): el secretario de Estado norteamericano saludó la victoria de Paz y celebró "el fin de dos décadas de mala gestión" en Bolivia. Aseguró que EE.UU. está dispuesto a colaborar en temas como comercio, seguridad regional y lucha contra el crimen transnacional.

Javier Milei (Argentina): el presidente argentino calificó la jornada como "un día histórico" y dijo que Bolivia "deja atrás el socialismo del siglo XXI". Subrayó que el país "volverá al mundo libre" y elogió la apuesta de Paz por la apertura económica.

Pedro Sánchez (España): el presidente del Gobierno español felicitó al nuevo mandatario y expresó su deseo de mantener "una cooperación bilateral sólida y duradera". Su canciller, José Manuel Albares, destacó la ejemplaridad democrática del proceso y la voluntad de España de fortalecer los lazos entre ambos países.

José Jerí (Perú): el presidente felicitó por teléfono al mandatario electo de Bolivia, le deseó "los mayores éxitos" en su gestión y resaltó los vínculos históricos entre ambos países. Además, afirmó que, para su Gobierno, la relación con Bolivia es una prioridad de política exterior.

Gabriel Boric (Chile): el mandatario chileno felicitó a Paz y reafirmó su compromiso con la cooperación entre "países hermanos". Destacó la participación democrática del pueblo boliviano.

José Raúl Mulino (Panamá): el presidente panameño comunicó que habló telefónicamente con Paz para felicitarlo y expresó su intención de estrechar los lazos de amistad y cooperación durante su mandato.

Gobierno de Paraguay: saludó el resultado electoral y reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno electo para fortalecer las relaciones bilaterales.

Gobierno de Ecuador: extendió sus felicitaciones al nuevo presidente y reiteró su disposición de “seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad”.

Henrique Capriles (Venezuela): el líder opositor venezolano celebró la victoria de Paz como “una victoria de la democracia” y deseó que esta nueva etapa esté marcada “por el diálogo, la justicia y el progreso”.

¿Quiénes son los líderes regionales o locales de Bolivia que felicitaron a Paz?

Luis Arce (presidente saliente) : reconoció los resultados y destacó que Bolivia "vivió un proceso histórico" con su primera segunda vuelta. Llamó a una transición democrática ordenada.

: reconoció los resultados y destacó que Bolivia "vivió un proceso histórico" con su primera segunda vuelta. Llamó a una transición democrática ordenada. Eva Copa (alcaldesa de El Alto) : felicitó al presidente electo y pidió que su Gobierno "priorice el diálogo con todos los sectores sociales" para garantizar estabilidad.

: felicitó al presidente electo y pidió que su Gobierno "priorice el diálogo con todos los sectores sociales" para garantizar estabilidad. Samuel Doria Medina (empresario y exministro) : saludó el triunfo de Paz y expresó que "se abre una oportunidad para la reconstrucción económica y la inversión privada en Bolivia".

: saludó el triunfo de Paz y expresó que "se abre una oportunidad para la reconstrucción económica y la inversión privada en Bolivia". Carlos Mesa (expresidente) : en redes sociales, felicitó a Rodrigo Paz y subrayó que el proceso electoral "reflejó la madurez democrática de los bolivianos".

: en redes sociales, felicitó a Rodrigo Paz y subrayó que el proceso electoral "reflejó la madurez democrática de los bolivianos". Rubén Costas (exgobernador de Santa Cruz): manifestó su respaldo al nuevo presidente y aseguró que "la alternancia es vital para consolidar la democracia".

Tuto Quiroga reconoció su derrota y felicitó a Paz

El candidato de Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga, reconoció su derrota en un mensaje público difundido pocas horas después del anuncio del TSE. Agradeció a los votantes que lo apoyaron y señaló que "la democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad popular expresada en las urnas".

"Deseo éxito al presidente electo Rodrigo Paz. Bolivia necesita estabilidad, crecimiento y unidad. Espero que su gobierno pueda llevar adelante las reformas que el país demanda", expresó Quiroga con la voz entrecortada. Además, anunció que su partido ejercerá "una oposición responsable" y fiscalizará el nuevo mandato "con respeto institucional y compromiso democrático".