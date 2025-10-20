HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia 2025

EE.UU. está dispuesto a colaborar con Bolivia "tras 2 décadas de mala gestión", en relación con el MAS. Perú y Chile también se sumaron a felicitar a Paz.

Presidentes y líderes del mundo felicitaron a Rodrigo Paz por su victorial electoral del domingo 19 de octubre.
Presidentes y líderes del mundo felicitaron a Rodrigo Paz por su victorial electoral del domingo 19 de octubre. | Composición LR/Jazmin Ceras

Rodrigo Paz Pereira se impuso en la segunda vuelta presidencial de Bolivia con el 54,57 % de los votos frente al 45,43 % de Jorge 'Tuto' Quiroga, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su victoria marca el fin de veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de una nueva etapa política en el país.

Tras conocerse los resultados electorales, diversos mandatarios, diplomáticos y organismos internacionales felicitaron al líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las reacciones destacaron el carácter pacífico del proceso electoral y la expectativa de apertura económica bajo el nuevo Gobierno.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

lr.pe

¿Quiénes son los líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz?

Javier Milei fue uno de los primeros presidentes en felicitar a Rodrigo Paz tras conocerse los resultados preliminares, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Albert Ramdin (OEA): el secretario general de la Organización de los Estados Americanos felicitó a Paz y ofreció cooperación "para promover la paz y la prosperidad" en Bolivia. Destacó la segunda vuelta como "ejemplar" y reafirmó el compromiso del organismo con la democracia en el país.

Marco Rubio (Estados Unidos): el secretario de Estado norteamericano saludó la victoria de Paz y celebró "el fin de dos décadas de mala gestión" en Bolivia. Aseguró que EE.UU. está dispuesto a colaborar en temas como comercio, seguridad regional y lucha contra el crimen transnacional.

Javier Milei (Argentina): el presidente argentino calificó la jornada como "un día histórico" y dijo que Bolivia "deja atrás el socialismo del siglo XXI". Subrayó que el país "volverá al mundo libre" y elogió la apuesta de Paz por la apertura económica.

Pedro Sánchez (España): el presidente del Gobierno español felicitó al nuevo mandatario y expresó su deseo de mantener "una cooperación bilateral sólida y duradera". Su canciller, José Manuel Albares, destacó la ejemplaridad democrática del proceso y la voluntad de España de fortalecer los lazos entre ambos países.

José Jerí (Perú): el presidente felicitó por teléfono al mandatario electo de Bolivia, le deseó "los mayores éxitos" en su gestión y resaltó los vínculos históricos entre ambos países. Además, afirmó que, para su Gobierno, la relación con Bolivia es una prioridad de política exterior.

Gabriel Boric (Chile): el mandatario chileno felicitó a Paz y reafirmó su compromiso con la cooperación entre "países hermanos". Destacó la participación democrática del pueblo boliviano.

José Raúl Mulino (Panamá): el presidente panameño comunicó que habló telefónicamente con Paz para felicitarlo y expresó su intención de estrechar los lazos de amistad y cooperación durante su mandato.

Gobierno de Paraguay: saludó el resultado electoral y reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno electo para fortalecer las relaciones bilaterales.

Gobierno de Ecuador: extendió sus felicitaciones al nuevo presidente y reiteró su disposición de “seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad”.

Henrique Capriles (Venezuela): el líder opositor venezolano celebró la victoria de Paz como “una victoria de la democracia” y deseó que esta nueva etapa esté marcada “por el diálogo, la justicia y el progreso”.

PUEDES VER: “Incapaz es el adjetivo más suave”, afirma experto: Bolivia despide a Luis Arce tras la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones

lr.pe

¿Quiénes son los líderes regionales o locales de Bolivia que felicitaron a Paz?

  • Luis Arce (presidente saliente): reconoció los resultados y destacó que Bolivia "vivió un proceso histórico" con su primera segunda vuelta. Llamó a una transición democrática ordenada.
  • Eva Copa (alcaldesa de El Alto): felicitó al presidente electo y pidió que su Gobierno "priorice el diálogo con todos los sectores sociales" para garantizar estabilidad.
  • Samuel Doria Medina (empresario y exministro): saludó el triunfo de Paz y expresó que "se abre una oportunidad para la reconstrucción económica y la inversión privada en Bolivia".
  • Carlos Mesa (expresidente): en redes sociales, felicitó a Rodrigo Paz y subrayó que el proceso electoral "reflejó la madurez democrática de los bolivianos".
  • Rubén Costas (exgobernador de Santa Cruz): manifestó su respaldo al nuevo presidente y aseguró que "la alternancia es vital para consolidar la democracia".

PUEDES VER: ¿Quién es Rodrigo Paz García? Expertos evalúan propuestas y retos del nuevo presidente de Bolivia

lr.pe

Tuto Quiroga reconoció su derrota y felicitó a Paz

El candidato de Alianza Libre, Jorge 'Tuto' Quiroga, reconoció su derrota en un mensaje público difundido pocas horas después del anuncio del TSE. Agradeció a los votantes que lo apoyaron y señaló que "la democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad popular expresada en las urnas".

"Deseo éxito al presidente electo Rodrigo Paz. Bolivia necesita estabilidad, crecimiento y unidad. Espero que su gobierno pueda llevar adelante las reformas que el país demanda", expresó Quiroga con la voz entrecortada. Además, anunció que su partido ejercerá "una oposición responsable" y fiscalizará el nuevo mandato "con respeto institucional y compromiso democrático".

Notas relacionadas
Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

LEER MÁS
Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

LEER MÁS
¿Quién ganó las Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO? Resultados oficiales de la segunda vuelta, según el TSE

¿Quién ganó las Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO? Resultados oficiales de la segunda vuelta, según el TSE

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
¿Quién es Edman Lara, el nuevo vicepresidente de Bolivia tras la victoria electoral de Rodrigo Paz?

¿Quién es Edman Lara, el nuevo vicepresidente de Bolivia tras la victoria electoral de Rodrigo Paz?

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS
Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025