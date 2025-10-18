Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le hizo llegar un mensaje en el que "le ofrecía de todo", incluidos los abundantes recursos naturales de Venezuela.

Esta propuesta buscaba evitar una confrontación directa con el país norteamericano, en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para evitar tensiones con EE.UU

Según Trump, las propuestas del gobierno venezolano surgieron luego de que Washington desplegara operaciones militares en el Caribe, con el argumento de que estas acciones estaban orientadas a combatir a los cárteles del narcotráfico. Durante una reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump comentó a la prensa que “(Maduro) lo ha ofrecido todo. ¿Sabés por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”.

Sus declaraciones se dan tras informes de medios estadounidenses señalen la disposición de Nicolás Maduro a permitir la participación de empresas norteamericanas en proyectos de petróleo y minería en Venezuela. Incluso, se habría planteado la posibilidad de redirigir exportaciones de crudo, actualmente destinadas a China, hacia el mercado estadounidense. Como parte de este intento por recomponer los lazos con Washington, Venezuela también habría considerado reducir drásticamente sus acuerdos energéticos y mineros con compañías de China, Irán y Rusia.

Las fuertes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe, muy cerca de Venezuela. Ha desplegado miles de soldados, buques de guerra, aviones espía, cazabombarderos y ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas con carácter letal dentro del territorio venezolano. Según las autoridades estadounidenses, estas acciones están orientadas a combatir a los cárteles responsables de enviar drogas hacia su país.

La semana pasada, el diario The New York Times informó que el gobierno de Maduro habría planteado a EE.UU. una oferta para otorgarle un control considerable sobre los recursos naturales de Venezuela. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó rotundamente estas propuestas. Incluso, se habría instruido al enviado especial estadounidense, Richard Grenell, a cortar cualquier tipo de comunicación con el régimen venezolano, de acuerdo con el mismo periódico.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Actualmente, Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, al considerarlo cabecilla del llamado Cártel de los Soles, una organización que ha sido catalogada por EE. UU. como organización terrorista extranjera.

Delcy Rodríguez rechaza propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, rechazó un reporte del 'Miami Herald' en el que afirmaba que altos cargos del gobierno chavista habrían ofrecido a Estados Unidos un plan de transición política sin Nicolás Maduro. Según el citado medio, las supuestas propuestas habrían sido impulsadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes habrían utilizado intermediarios en Catar con el objetivo de aliviar las tensiones diplomáticas con Washington.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Delcy Rodríguez calificó de "falsa" la información del Miami Herald y denunció que es parte de una campaña de "guerra psicológica". "¡¡FAKE!! (falsa). Otro medio se suma a la podredumbre de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y se dedican exclusivamente a la mentira y la carroña", dijo la vicepresidenta.