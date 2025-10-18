HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Maduro habría permitido la participación de empresas de Estados Unidos en proyectos de petróleo y minería en Venezuela, así como redirigir las exportaciones de crudo hacia el mercado norteamericano.

Trump dijo que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.
Trump dijo que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU. | AFP

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le hizo llegar un mensaje en el que "le ofrecía de todo", incluidos los abundantes recursos naturales de Venezuela.

Esta propuesta buscaba evitar una confrontación directa con el país norteamericano, en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

lr.pe

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para evitar tensiones con EE.UU

Según Trump, las propuestas del gobierno venezolano surgieron luego de que Washington desplegara operaciones militares en el Caribe, con el argumento de que estas acciones estaban orientadas a combatir a los cárteles del narcotráfico. Durante una reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump comentó a la prensa que “(Maduro) lo ha ofrecido todo. ¿Sabés por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”.

Sus declaraciones se dan tras informes de medios estadounidenses señalen la disposición de Nicolás Maduro a permitir la participación de empresas norteamericanas en proyectos de petróleo y minería en Venezuela. Incluso, se habría planteado la posibilidad de redirigir exportaciones de crudo, actualmente destinadas a China, hacia el mercado estadounidense. Como parte de este intento por recomponer los lazos con Washington, Venezuela también habría considerado reducir drásticamente sus acuerdos energéticos y mineros con compañías de China, Irán y Rusia.

PUEDES VER: Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

lr.pe

Las fuertes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe, muy cerca de Venezuela. Ha desplegado miles de soldados, buques de guerra, aviones espía, cazabombarderos y ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas con carácter letal dentro del territorio venezolano. Según las autoridades estadounidenses, estas acciones están orientadas a combatir a los cárteles responsables de enviar drogas hacia su país.

La semana pasada, el diario The New York Times informó que el gobierno de Maduro habría planteado a EE.UU. una oferta para otorgarle un control considerable sobre los recursos naturales de Venezuela. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó rotundamente estas propuestas. Incluso, se habría instruido al enviado especial estadounidense, Richard Grenell, a cortar cualquier tipo de comunicación con el régimen venezolano, de acuerdo con el mismo periódico.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Actualmente, Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, al considerarlo cabecilla del llamado Cártel de los Soles, una organización que ha sido catalogada por EE. UU. como organización terrorista extranjera.

PUEDES VER: Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

lr.pe

Delcy Rodríguez rechaza propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, rechazó un reporte del 'Miami Herald' en el que afirmaba que altos cargos del gobierno chavista habrían ofrecido a Estados Unidos un plan de transición política sin Nicolás Maduro. Según el citado medio, las supuestas propuestas habrían sido impulsadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes habrían utilizado intermediarios en Catar con el objetivo de aliviar las tensiones diplomáticas con Washington.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Delcy Rodríguez calificó de "falsa" la información del Miami Herald y denunció que es parte de una campaña de "guerra psicológica". "¡¡FAKE!! (falsa). Otro medio se suma a la podredumbre de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y se dedican exclusivamente a la mentira y la carroña", dijo la vicepresidenta.

Notas relacionadas
Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Mundo

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025