Mundo

ONG denuncia muerte en prisión de policía detenido por criticar al chavismo y exige la excarcelación total de presos políticos en Venezuela

De acuerdo con el anuncio, hasta el momento, no se tiene información precisa sobre la causa de la muerte y la atención médica recibida por las autoridades venezolanas.

Edison Torres, de 52 años, murió en circunstancias no reveladas.
Edison Torres, de 52 años, murió en circunstancias no reveladas. | Composición LR

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de Venezuela denunció la muerte de Edison José Torres Fernández, expolicía en el Estado Portuguesa que fue detenido en diciembre de 2025 tras criticar al entonces régimen de Nicolás Maduro y al gobernador de la región.

Este deceso se confirmó casi tres días después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de "un número importante" de presos políticos.

ONG denuncia muerte de Edison José Torres Fernández

Sin ser autodenominado como opositor del régimen madurista, Edison José Torres Fernández, de 52 años, fue arrestado el pasado 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra Maduro y el gobernador de Portuguesa. "De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir", dijo la ONG.

Tras un mes recluido en la PNB Zona 7, en Boleíta, Miranda, se confirmó su muerte en condiciones que aún no han sido reveladas. "Edison José Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio", se lee en la publicación de Clipp, que denunció también la falta de transparencia sobre el caso.

"Desde el CLIPP exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos. No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas", enfatizó.

Con esta muerte, la organización eleva sus reportes a 22 personas fallecidas en prisión desde 2014. Mientras, la ONG Primero Justicia responsabilizó al régimen de Delcy Rodríguez por el deceso.

Incertidumbre en la excarcelación de presos políticos

El pasado jueves, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de presos políticos". Al cierre de esta nota, Alfredo Romero, líder de la organización sin fines de lucro Foro Penal, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) registró un total de 17 excarcelaciones.

De acuerdo con Romero, aún existen 803 privados de libertad que se mantienen bajo custodia del Estado y que sus familiares esperan su pronta liberación desde los exteriores de las prisiones. "Familiares siguen esperando la liberación total de presos políticos y nada. ¿Quién tiene el poder de liberar a estas personas? Mucha ansiedad e incertidumbre", exclamó.

