HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Política

Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

El expresidente alertó sobre el deterioro institucional del país, rindió homenaje a las víctimas de las protestas del sur y respaldó a los candidatos del Partido Morado de cara a las elecciones generales de abril.

El expresidente dice que el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias de la masacre en Puno: Foto: Composición LR / Marco Cotrina, La República
El expresidente dice que el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias de la masacre en Puno: Foto: Composición LR / Marco Cotrina, La República

Durante la presentación oficial de la plancha presidencial del Partido Morado y de sus candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, el expresidente Francisco Sagasti inició su discurso rindiendo homenaje a los más de 50 ciudadanos asesinados durante las protestas del sur hace tres años. En ese contexto, remarcó la responsabilidad política del gobierno de turno en ese periodo y condenó la impunidad que, según señaló, el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, rechazó los excesos criminales y criticó el uso del denominado “terruqueo” como mecanismo de estigmatización contra ciudadanos que ejercen su legítimo derecho constitucional a la protesta, así como contra defensores de derechos humanos, la justicia y la libertad de expresión.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Un país en crisis en un escenario global incierto

Sagasti advirtió que el Perú atraviesa un momento crítico, no solo a nivel interno sino también en el contexto latinoamericano y global. Señaló que el frágil equilibrio internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial se encuentra en proceso de deterioro, lo que exige a las autoridades una visión estratégica, firme pero flexible, para preservar la autonomía del país y avanzar hacia el desarrollo dentro de las normas internacionales de convivencia pacífica.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales requisitos para lograr el bienestar nacional es "revertir el deterioro de las instituciones democráticas y resistir el avance de fuerzas políticas autoritarias, corruptas y prepotentes".

"Están dejando el espacio libre para que los sicarios, los ladrones y los abusadores degraden nuestra convivencia social y hagan imposible una vida segura y pacífica", anotó.

Duras críticas al Congreso y al control de las instituciones

El exmandatario cuestionó las actuales alianzas políticas, a las que calificó de “insólitas” y movidas por intereses de poder y dinero, y citó al historiador Jorge Basadre para advertir sobre los riesgos de los extremos ideológicos y de la corrupción generalizada.

"Nos gobiernan en la actualidad alianzas insólitas, que no hemos visto casi nunca antes, de pura conveniencia, entre ideologías contrarias a las cuales solo les une una desenfrenada ansia de poder y de dinero", declaró.

Sagasti sostuvo que el Congreso ha modificado la Constitución con el objetivo —según afirmó— de asegurar impunidad, beneficios personales y responder a intereses particulares.

"El congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe. Han usurpado la función de una Asamblea Constituyente, cambiando más de 50 o 60 artículos de la constitución sin reflexión ni debate, a espaldas de todos", resaltó.

También denunció presiones contra la Fiscalía y el Poder Judicial, y recordó el debilitamiento de entidades públicas. "Tenemos a un Ejecutivo sometido a quienes controlan el Congreso, un Tribunal Constitucional consecuente, una Junta Nacional de Justicia convertida en instrumento de torvos intereses y a la defensoría del pueblo transformada en un antro de encubrimiento", añadió.

El exmandatario estuvo presente en la presentación de candidatos al Congreso y Parlamento Andino del Partido Morado. Foto: Marco Cotrina, La República

El exmandatario estuvo presente en la presentación de candidatos al Congreso y Parlamento Andino del Partido Morado. Foto: Marco Cotrina, La República

PUEDES VER: Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

lr.pe

Llamado a elecciones limpias y respaldo a los candidatos

Pese al diagnóstico crítico, Sagasti afirmó que el país puede revertir esta situación si la ciudadanía se mantiene vigilante y garantiza que las elecciones de abril de 2026 se desarrollen de manera limpia, honesta y transparente. En ese sentido, destacó que el Partido Morado presenta candidatos honestos, competentes y comprometidos con el bien común, elegidos conforme a la normativa electoral y a los reglamentos internos del partido.

Entre los postulantes al Congreso y al Parlamento Andino presentados durante el evento destacan Luis Durán, expresidente del Partido Morado; Daniel Mora, Guillermo Flores y Claudia Cisneros.

Sagasti descarta candidatura

En la parte final de su intervención, Sagasti agradeció a los dirigentes regionales que le solicitaron asumir una candidatura, pero descartó esa posibilidad debido a su edad y a las limitaciones que esta conlleva. No obstante, aseguró que continuará activo en la vida política, acompañando a los candidatos y dirigentes del Partido Morado, brindando asesoría y articulando iniciativas con otras fuerzas democráticas afines.

Finalmente, llamó a la unidad interna del partido y a concentrar esfuerzos para alcanzar un desenlace electoral favorable para el Perú, reafirmando su compromiso de preservar la dignidad del cargo que ocupó durante el gobierno de transición.

Mesías Guevara lidera la plancha presidencial del Partido Morado

Para las elecciones generales de 2026, el Partido Morado ha elegido como candidato presidencial a Mesías Antonio Guevara Amasifuén, exgobernador regional de Cajamarca (2019–2022), expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (2019) y excongresista de la República (2011–2016). Guevara integra actualmente el Consejo Directivo de CEPLAN y CONCYTEC, y se desempeña como consultor en transformación digital y docente universitario. En la fórmula presidencial estará acompañado por Héber Diomedes Cueva Escobedo, médico cirujano especializado en cirugía plástica, como primer vicepresidente, y por Marisol Yolanda Liñán Solís, licenciada en enfermería con amplia experiencia en salud pública y proyectos humanitarios, como segunda vicepresidenta. De acuerdo con la información presentada, ninguno de los integrantes de la plancha registra antecedentes judiciales, policiales ni penales.

Notas relacionadas
Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

LEER MÁS
Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

LEER MÁS
Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No veo ninguna señal (...) Tiene que proponer la derogatoria de muchas leyes"

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No veo ninguna señal (...) Tiene que proponer la derogatoria de muchas leyes"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

LEER MÁS
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
Ahora Nación reconoce que Alfonso López Chau estuvo preso: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que Alfonso López Chau estuvo preso: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

LEER MÁS
Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025