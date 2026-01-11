Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

El expresidente dice que el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias de la masacre en Puno: Foto: Composición LR / Marco Cotrina, La República

El expresidente dice que el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias de la masacre en Puno: Foto: Composición LR / Marco Cotrina, La República

Durante la presentación oficial de la plancha presidencial del Partido Morado y de sus candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, el expresidente Francisco Sagasti inició su discurso rindiendo homenaje a los más de 50 ciudadanos asesinados durante las protestas del sur hace tres años. En ese contexto, remarcó la responsabilidad política del gobierno de turno en ese periodo y condenó la impunidad que, según señaló, el Congreso y el Ejecutivo han promovido al negar justicia a las víctimas y a sus familias.

Asimismo, rechazó los excesos criminales y criticó el uso del denominado “terruqueo” como mecanismo de estigmatización contra ciudadanos que ejercen su legítimo derecho constitucional a la protesta, así como contra defensores de derechos humanos, la justicia y la libertad de expresión.

Un país en crisis en un escenario global incierto

Sagasti advirtió que el Perú atraviesa un momento crítico, no solo a nivel interno sino también en el contexto latinoamericano y global. Señaló que el frágil equilibrio internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial se encuentra en proceso de deterioro, lo que exige a las autoridades una visión estratégica, firme pero flexible, para preservar la autonomía del país y avanzar hacia el desarrollo dentro de las normas internacionales de convivencia pacífica.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales requisitos para lograr el bienestar nacional es "revertir el deterioro de las instituciones democráticas y resistir el avance de fuerzas políticas autoritarias, corruptas y prepotentes".

"Están dejando el espacio libre para que los sicarios, los ladrones y los abusadores degraden nuestra convivencia social y hagan imposible una vida segura y pacífica", anotó.

Duras críticas al Congreso y al control de las instituciones

El exmandatario cuestionó las actuales alianzas políticas, a las que calificó de “insólitas” y movidas por intereses de poder y dinero, y citó al historiador Jorge Basadre para advertir sobre los riesgos de los extremos ideológicos y de la corrupción generalizada.

"Nos gobiernan en la actualidad alianzas insólitas, que no hemos visto casi nunca antes, de pura conveniencia, entre ideologías contrarias a las cuales solo les une una desenfrenada ansia de poder y de dinero", declaró.

Sagasti sostuvo que el Congreso ha modificado la Constitución con el objetivo —según afirmó— de asegurar impunidad, beneficios personales y responder a intereses particulares.

"El congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe. Han usurpado la función de una Asamblea Constituyente, cambiando más de 50 o 60 artículos de la constitución sin reflexión ni debate, a espaldas de todos", resaltó.

También denunció presiones contra la Fiscalía y el Poder Judicial, y recordó el debilitamiento de entidades públicas. "Tenemos a un Ejecutivo sometido a quienes controlan el Congreso, un Tribunal Constitucional consecuente, una Junta Nacional de Justicia convertida en instrumento de torvos intereses y a la defensoría del pueblo transformada en un antro de encubrimiento", añadió.

El exmandatario estuvo presente en la presentación de candidatos al Congreso y Parlamento Andino del Partido Morado. Foto: Marco Cotrina, La República

Llamado a elecciones limpias y respaldo a los candidatos

Pese al diagnóstico crítico, Sagasti afirmó que el país puede revertir esta situación si la ciudadanía se mantiene vigilante y garantiza que las elecciones de abril de 2026 se desarrollen de manera limpia, honesta y transparente. En ese sentido, destacó que el Partido Morado presenta candidatos honestos, competentes y comprometidos con el bien común, elegidos conforme a la normativa electoral y a los reglamentos internos del partido.

Entre los postulantes al Congreso y al Parlamento Andino presentados durante el evento destacan Luis Durán, expresidente del Partido Morado; Daniel Mora, Guillermo Flores y Claudia Cisneros.

Sagasti descarta candidatura

En la parte final de su intervención, Sagasti agradeció a los dirigentes regionales que le solicitaron asumir una candidatura, pero descartó esa posibilidad debido a su edad y a las limitaciones que esta conlleva. No obstante, aseguró que continuará activo en la vida política, acompañando a los candidatos y dirigentes del Partido Morado, brindando asesoría y articulando iniciativas con otras fuerzas democráticas afines.

Finalmente, llamó a la unidad interna del partido y a concentrar esfuerzos para alcanzar un desenlace electoral favorable para el Perú, reafirmando su compromiso de preservar la dignidad del cargo que ocupó durante el gobierno de transición.

Mesías Guevara lidera la plancha presidencial del Partido Morado

Para las elecciones generales de 2026, el Partido Morado ha elegido como candidato presidencial a Mesías Antonio Guevara Amasifuén, exgobernador regional de Cajamarca (2019–2022), expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (2019) y excongresista de la República (2011–2016). Guevara integra actualmente el Consejo Directivo de CEPLAN y CONCYTEC, y se desempeña como consultor en transformación digital y docente universitario. En la fórmula presidencial estará acompañado por Héber Diomedes Cueva Escobedo, médico cirujano especializado en cirugía plástica, como primer vicepresidente, y por Marisol Yolanda Liñán Solís, licenciada en enfermería con amplia experiencia en salud pública y proyectos humanitarios, como segunda vicepresidenta. De acuerdo con la información presentada, ninguno de los integrantes de la plancha registra antecedentes judiciales, policiales ni penales.