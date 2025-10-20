Donald Trump amenaza con enviar tropas a San Francisco para 'restaurar el orden' y combatir la delincuencia

Donald Trump planeaba hacer lo mismo en Chicago y Portland, pero jueces frenaron despliegue militar. | Foto: AFP

Donald Trump planeaba hacer lo mismo en Chicago y Portland, pero jueces frenaron despliegue militar. | Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con enviar tropas a San Francisco para restaurar el orden y combatir la delincuencia en esta ciudad que, al igual que otras con presencia militar, está controlada por los demócratas.

Como se sabe, el mandatario republicano ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis. Planeaba hacer lo mismo en Chicago y Portland, pero jueces frenaron temporalmente su despliegue.

Trump advierte que irán por San Francisco

"Ahora iremos a San Francisco", declaró Donald Trump a Fox News."La diferencia es que creo que nos quieren en San Francisco. Esta ciudad era realmente una de las grandes del mundo, pero hace 15 años todo salió mal", añadió.

Donald Trump ha exagerado repetidamente la magnitud de la delincuencia en las ciudades estadounidenses para justificar despliegues, a los que se han opuesto en gran medida los líderes demócratas locales.

A finales del mes pasado, el presidente norteamericano sugirió que las ciudades estadounidenses se usaran como campos de entrenamiento para las fuerzas militares.

Despliegue militar es criticado por demócratas

El primer despliegue en Los Ángeles, realizado en junio, se produjo después de protestas por redadas migratorias generalizadas que, según los críticos, parecían dirigirse principalmente a las personas por su raza o el idioma que hablaban.

Ese despliegue fue duramente criticado por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, probable candidato presidencial en 2027.

San Francisco ocupa un lugar especial en la cosmovisión republicana.

La ciudad, con problemas documentados de indigencia y drogadicción, se presenta como ejemplo de lo que algunos consideran la decadencia de los centros urbanos de Estados Unidos bajo el control del Partido Demócrata.