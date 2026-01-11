FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

En un partido lleno de goles y emociones, el FC Barcelona alzó su primer título del año tras derrotar 3-2 al Real Madrid por la final de la Supercopa de España. Con goles de Robert Lewandowski y un doblete de Raphinha, los dirigidos por Hansi Flick alzaron su décimo sexto trofeo en dicha competición en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudí.

La primera mitad fue un espectáculo de goles y dominio absoluto de los catalanes. La novedad en el once fue la presencia de Robert Lewandowski como ‘9’ y Lamine Yamal como extremo por derecha. Jules Koundé y Alejandro Balde fueron unos trenes por las bandas.

El que más intentó fue precisamente el brasileño Raphinha, quien obtuvo su premio por partida doble. Pasada la media hora de juego, el jugador nacido en Porto Alegre consiguió el primero con un buen zurdazo (36’) tras previo robo de balón en la mitad de la cancha.

Pese a los intentos, todo indicaba que con la ventaja se marcharían al descanso, pero el Real Madrid igualó las acciones con un golazo de Vinícius Jr. (45’ +2) al sacarse con un amague a sus dos marcas. La respuesta vino con Lewandowski (45’ +4) para el 2-1 parcial. Pero Gonzalo García (45’ +7), luego de una pelotera dentro del área, puso un 2-2 sorpresivo y así se fueron al descanso.

En el segundo tiempo el Barcelona era más y otra vez en los pies de Raphinha (73’) decretaría la fiesta y le daría una nueva Supercopa de España a su equipo, la segunda de manera consecutiva y también ante el rival de toda la vida.