No es la primera vez que surgen rumores de la supuesta muerte de Raúl Castro, expresidente de Cuba. | Composición LR

No es la primera vez que surgen rumores de la supuesta muerte de Raúl Castro, expresidente de Cuba. | Composición LR

Desde el 24 de septiembre de 2025 comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre la presunta muerte del expresidente cubano Raúl Castro. Cuentas en X, entre ellas CiberCuba, afirmaron que el militar de 94 años había fallecido tras un supuesto ingreso de urgencia en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana.

La noticia se viralizó rápidamente y fue replicada por figuras públicas. Sin embargo, horas más tarde, la plataforma de verificación InfodemiaMx desmintió la versión. Hasta la noche del 25 de septiembre ninguna autoridad cubana ni medio oficial había confirmado el deceso del dictador.

La cuenta de CiberCuba difundió la falsa noticia de Raúl Castro. Foto: @Cubatendencias



PUEDES VER: Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

¿Cuál es el estado de salud del dictador Raúl Castro?

El estado de salud de Raúl Castro sigue siendo un tema rodeado de secretismo. Si bien el Gobierno de Cuba no ha emitido comunicados oficiales, no existe ninguna confirmación de que el expresidente haya muerto. De acuerdo con verificadores, todo apunta a que las versiones difundidas en redes sociales forman parte de una campaña de desinformación alimentada por cuentas falsas y parodias.

Lo cierto es que, debido a su avanzada edad, las apariciones públicas del exmandatario son cada vez más escasas, lo que genera especulaciones constantes. Aunque no sería inusual que en cualquier momento se confirme su fallecimiento.

InfodemiaMx aclaró que la noticia de la supuesta muerte de Raúl Castro era falsa. Foto: @infodemiaMex



¿Cuáles son las veces que Raúl Castro "murió"?

Los rumores sobre la muerte de Raúl Castro se repitió en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. En 2021 se dijo que había muerto por COVID-19; en 2023, una cuenta aseguró que un infarto le quitó la vida, noticia que se propagó el Día de los Inocentes; y en 2024 circularon hasta tres versiones distintas: una tras un accidente de helicóptero en Santiago de Cuba, otra por un supuesto deterioro de salud en septiembre y una tercera en diciembre, todas posteriormente desmentidas con apariciones públicas del propio militar.

Estos antecedentes muestran que el tema se ha convertido en una constante fuente de especulación. La ausencia de información oficial y la cultura de secretismo del régimen cubano facilitan que rumores de este tipo se propaguen con facilidad. Hasta el momento, todos los reportes previos sobre la supuesta muerte de Raúl Castro han terminado siendo falsos.