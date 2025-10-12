Rusia ataca con drones dos escuelas en Ucrania y deja 5 heridos, incluyendo un menor de edad

La madrugada del domingo 12 de octubre, drones rusos atacaron la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, impactando directamente contra infraestructuras civiles. El bombardeo afectó escuelas y viviendas, provocando incendios que movilizaron a bomberos, médicos y rescatistas.

Las autoridades locales informaron que los dispositivos utilizados fueron drones Geranium, Lancet y Lightning. Las imágenes difundidas mostraron aulas destruidas y techos colapsados. El presidente Volodímir Zelenski afirmó que los ataques son parte de una ofensiva sistemática contra la población civil y pidió a sus aliados internacionales que actúen con decisión.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Drones rusos impactaron zonas escolares en Kharkiv

El ataque se produjo en el distrito de Kupiansk, una zona previamente golpeada por bombardeos. Esta vez, las explosiones causaron incendios dentro de dos escuelas, obligando a evacuar al personal educativo y a estudiantes que vivían cerca del área. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor.

Bomberos y equipos médicos llegaron a las instalaciones para atender la emergencia y evitar una mayor propagación del fuego. Las autoridades difundieron imágenes que evidencian la magnitud de los daños: estructuras colapsadas, paredes calcinadas y material escolar destruido.

Ucrania acusa a Rusia de atacar deliberadamente a civiles

Según el gobierno ucraniano, los ataques del domingo se suman a una serie de bombardeos sistemáticos contra zonas residenciales y edificios públicos lejos del frente de batalla. En Bugaivka, un dron también impactó contra una vivienda. Aunque no hubo víctimas en ese punto, se reportaron daños materiales y otro incendio.

El jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores de Chernígov señaló que en las últimas 24 horas se registraron bombardeos en 29 asentamientos ubicados en seis comunidades territoriales. El uso de drones para atacar escuelas refuerza la denuncia de Ucrania por crímenes de guerra ante organismos internacionales.

PUEDES VER: Nobel de la Paz a María Corina Machado revitaliza lucha para poner fin al régimen de Maduro en Venezuela

Zelenski exige defensa aérea y sanciones contra Rusia

Tras los ataques, Volodímir Zelenski denunció que “los drones rusos matan a todo lo que encuentran vivo”, haciendo referencia a la población civil, personal médico y de rescate. El mandatario ucraniano hizo un llamado directo al G7, Estados Unidos y Europa para que aceleren la entrega de sistemas de defensa aérea.

Zelenski sostuvo que las declaraciones no son suficientes y que es urgente pasar a las acciones. Pidió sanciones más duras contra Rusia y medidas concretas para proteger a la población ucraniana ante el incremento de ataques con drones y misiles de alta precisión.

Ucrania advierte sobre el riesgo humanitario en invierno

El presidente ucraniano advirtió que Moscú ha intensificado los ataques contra infraestructura crítica justo antes del inicio del invierno. Días antes del ataque a las escuelas, Rusia lanzó un bombardeo masivo con más de 450 drones y 30 misiles contra el sistema energético nacional.

Ese ataque dejó al menos 20 personas heridas y provocó la muerte de un niño en Zaporiyia. Según Zelenski, el objetivo de estas ofensivas es colapsar los servicios básicos y forzar el desplazamiento interno de miles de personas. Ucrania insiste en que la comunidad internacional tiene el poder para frenar esta ofensiva si actúa con firmeza.