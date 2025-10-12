HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump y el presidente de Egipto presidirán cumbre para la paz en Gaza a la que Hamás e Israel no confirman asistencia

El encuentro, que se celebrará en Sharm el Sheij, busca oficializar un acuerdo para terminar el conflicto en la Franja de Gaza tras el alto el fuego reciente entre Israel y Hamás.

La firma oficial del acuerdo por la paz en Gaza se llevará a cabo en Egipto bajo la presidencia de Trump y su homólogo egipcio. Foto: Composición LR/AFP.
La firma oficial del acuerdo por la paz en Gaza se llevará a cabo en Egipto bajo la presidencia de Trump y su homólogo egipcio. Foto: Composición LR/AFP.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, encabezarán el lunes en Egipto una cumbre internacional por la paz en Gaza. El encuentro se celebrará en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij y reunirá a líderes de más de veinte países, según informó la oficina presidencial egipcia. La cita tiene lugar dos días después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y Gaza, alcanzado tras intensas negociaciones mediadas por Egipto y Catar.

Pese a la relevancia del evento, ni Israel ni Hamás participarán directamente en la cumbre. El portavoz del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, confirmó que “ningún responsable israelí participará” en la reunión, descartando así la presencia de Benjamin Netanyahu o de cualquier otro representante del gobierno israelí.

Por su parte, el dirigente de Hamás, Hosam Badran, comunicó que el movimiento islamista no acudirá a la firma del documento y que su participación en el proceso se ha dado únicamente a través de los mediadores cataríes y egipcios. Con estas ausencias, el encuentro estará centrado en el diálogo entre los principales actores internacionales convocados.

¿Quiénes asistirán la firma del acuerdo?

La firma oficial del acuerdo por la paz en Gaza se llevará a cabo en Egipto bajo la presidencia de Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi. El encuentro, previsto para el lunes en la ciudad de Sharm el Sheij, reunirá a líderes de más de veinte países dos días después de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Gaza, según confirmó la oficina del presidente egipcio.

Entre los asistentes destacan el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También se prevé la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, y del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del rey Abdalá II de Jordania.

"Poner fin a la guerra en la Franja de Gaza"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto informó que durante la cumbre se firmará un “documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza”. Según el comunicado oficial, el objetivo de este encuentro es poner término al conflicto, fortalecer los esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y abrir una nueva etapa de seguridad en la región.

La cumbre coincide con la esperada liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, una medida incluida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el viernes. Este contexto refuerza el carácter simbólico y diplomático del encuentro, orientado a consolidar el cese de hostilidades y sentar las bases para un proceso de reconciliación regional.

