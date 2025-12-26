La relación entre Mariella Zanetti y Mónica Cabrejos, dos reconocidas figuras de la farándula nacional, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. En medio de un reciente programa radial, la conductora de Radio Megamix dejó escapar un comentario crítico hacia su excompañera de 'JB Noticias' sin percatarse de que el micrófono estaba abierto y que todo se difundía en vivo en TikTok.

El hecho ocurrió durante una pausa, cuando Zanetti pensó que el espacio no estaba siendo transmitido. Sin embargo, la sorpresa fue inmediata al darse cuenta de que sus declaraciones ya circulaban en tiempo real, lo que desató reacciones en el set.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Mariella Zanetti lanza comentario sobre Mónica Cabrejos

Mariella Zanetti se encontraba en plena conversación con el locutor Daniel Marquina y el futbolista Christian Cueva, invitado al espacio, cuando este último lanzó una comparación tras escucharla hablar de su vida privada: "Ya estás como Mónica Cabrejos ya". La frase provocó una reacción inmediata en Zanetti, quien respondió sin titubeos: 'Ni cag**do. Ella es la menos indicada todavía para dar consejos a alguien".

De inmediato, Marquina le advirtió que estaban en vivo, lo que hizo que el gesto de Zanetti cambiara bruscamente a uno más serio. Aunque la producción aseguró que el audio estaba bloqueado, la actriz insistió en que se silenciara la transmisión. "Pero muteado. No, muteado, pues", se le escucha solicitar.

Mariella Zanetti confiesa que no quiere volver a trabajar con Mónica Cabrejos

El incidente reciente volvió a poner sobre la mesa una tensión que, según Mariella, lleva años sin resolverse. La exbailarina, quien compartió proyectos televisivos con Mónica Cabrejos como 'JB Noticias', ha dejado claro que no tiene intención de volver a coincidir con ella. La decisión, asegura, responde a diferencias personales y profesionales.

En una entrevista para el podcast 'La Capilla' de Andrea Llosa, Zanetti explicó cómo se originó la ruptura. Contó que, en un momento crítico, cuando necesitaba dinero para una operación de su madre, buscó apoyo en Cabrejos, quien percibía un salario más alto que el resto del elenco. El préstamo finalmente lo hizo la pareja de su excompañera, pero lo que marcó el quiebre fue la forma en que ella le reclamó la deuda frente a sus compañeros, con todo y groserías.

"Tenía un enamorado que me regaló unas zapatillas y un día me los puse y delante de todo el mundo me arrinconó y con lisuras me dijo: ‘No tienes… para pagarme pero sí para comprarte zapatillas’”, relató Zanetti, recordando que aquel episodio selló el distanciamiento definitivo.