Mundo

Donald Trump ordena pagar sueldos a militares de EE.UU. a pesar de parálisis presupuestaria

El presidente Donald Trump culpa a los demócratas por la parálisis presupuestaria en Estados Unidos y promete garantizar el pago a los militares

Donald Trump planea echar a unos 4.000 trabajadores de varias agencias gubernamentales.
Donald Trump planea echar a unos 4.000 trabajadores de varias agencias gubernamentales. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que emitió una orden para que los militares reciban su salario la próxima semana, a pesar del cierre gubernamental, durante el cual muchos funcionarios trabajan sin sueldo.

El mandatario ordenó usar todos los fondos disponibles para que las tropas reciban su salario el próximo 15 de octubre. Asimismo, culpó a los demócratas por la parálisis presupuestaria, que ya lleva dos semanas.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo

Las tareas gubernamentales no esenciales se detuvieron el 01 de octubre luego de que, sin un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, llegara la fecha límite para extender el gasto presupuestario.

Los republicanos necesitan 7 votos de la bancada demócrata en el Senado para sacar adelante su proyecto presupuestario. Pero solamente 3 opositores han votado a favor en los siete intentos de aprobación.

"Si no se hace nada por culpa del líder Chuck Schumer y los demócratas, nuestros valientes soldados perderán el pago que les corresponde el siguiente 15 de octubre", declaró el presidente republicano.

Trump molesto con demócratas por cierre gubernamental

"No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras fuerzas armadas y a toda la seguridad de nuestro país con su peligroso cierre gubernamental", añadió.

En el Congreso, los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual, con los mismos niveles de gasto, mientras que los demócratas exigen una extensión de los subsidios a los programas de seguro médico para hogares de bajos ingresos.

La Casa Blanca anunció el inicio de despidos masivos de empleados federales. Según un documento judicial que busca bloquear la medida, el presidente planea echar a unos 4.000 trabajadores de varias agencias gubernamentales.

