Mundo

Nuevo terremoto 6,0 sacudió el sur de Filipinas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos

El nuevo terremoto en Filipinas se produjo a 59 kilómetros de profundidad y duró alrededor de 30 segundos, No hay reportes de víctimas hasta el momento.

Nuevo terremoto 6,0 sacudió el sur de Filipinas este sábado 11 de octubre.
Nuevo terremoto 6,0 sacudió el sur de Filipinas este sábado 11 de octubre. | USGS

Un nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de Filipinas la noche de este sábado 11 de octubre, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este sismo ocurrió a una profundidad de 59 kilómetros, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.

Asimismo, no se han recibido reportes inmediatos de víctimas. Arnel Besinga, un funcionario de los bomberos de Cagwait, comentó a la AFP que "la duración del temblor no fue tan larga, solo de alrededor de 30 segundos, pero fue súbito y muy fuerte. Nuestras ollas aquí en la estación de bomberos se cayeron en nuestra cocina".

Autoridades vienen evaluando los daños

Los equipos de rescate y las autoridades locales están trabajando juntos para evaluar los posibles daños causados por el terremoto. "No podemos decir cuál es la magnitud de los daños en este momento, si es que hay, porque ya es de noche y ya oscureció aquí", comentó Besinga.

Aún no se sabe si el temblor en Surigao del Sur fue una réplica de los fuertes sismos de 6,7 y 7,4 de magnitud que afectaron la ciudad de Manay en Mindanao el último viernes.

En Filipinas, los temblores son bastante comunes, ya que el país se encuentra en el 'Anillo de Fuego', una zona de alta actividad sísmica que abarca desde Japón hasta el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.

Terremoto de magnitud 7,4 remeció Filipinas hace unos días

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 remeció la mañana del viernes 10 de octubre la ciudad de Santiago, ubicada en el norte de Filipinas, en la isla de Luzón. Según el USGS, el epicentro se localizó a 20 kilómetros al este de la ciudad y a una profundidad de 58,1 kilómetros. Después del sismo, las autoridades locales emitieron una alerta de tsunami debido al riesgo de posibles afectaciones.

El movimiento telúrico se registró a las 09:43 locales y también provocó alarma en otras regiones del país, como en la isla de Mindanao, donde se encuentra la ciudad de Manay, a 20 kilómetros del epicentro registrado allí. El servicio sismológico nacional advirtió sobre posibles réplicas y daños estructurales, mientras los equipos de emergencia monitorearon la situación.

¿Por qué se producen terremotos en Filipinas?

Filipinas se ubica en la confluencia de las placas del Pacífico, Euroasiática y Filipina, que se mueven constantemente y generan fallas activas a lo largo del territorio.

Estos choques y deslizamientos de placas producen sismos frecuentes, algunos de gran magnitud, lo que convierte al país en una de las regiones más propensas a terremotos y tsunamis a nivel mundial.

