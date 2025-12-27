¡Se terminó la espera! La Federación Peruana de Vóley ha declarado fundado el reclamo de Universitario de Deportes por el error en la alineación que cometió Alianza Lima durante el partido de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. Cuando se registró la presencia de cuatro jugadoras en el terreno de juego, por lo que se decidió otorgarle la victoria a la 'U'.

El conjunto blanquiazul perderá los tres sets por 25-0, lo que se traduce en un marcador de 3-0. Con este resultado, se produce un triple empate entre Universitario y San Martín. No obstante, las íntimas se mantienen punteras en la tabla de posiciones.

FPV otorga la victoria a Universitario

En el documento se explica las razones por las cuales se le concederá los tres puntos al conjunto crema. Por lo que tanto la tabla como las estadísticas deberán modificarse.

PRIMERO : Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes.

: Declarar FUNDADO el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes. SEGUNDO : Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV.

: Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV. TERCERO: Modificar el resultado del encuentro y otorgar la victoria al Club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0).

Comunicado de la FPV

¿Qué paso en el encuentro entre Universitario vs Alianza Lima por la LPV?

Cabe recordar que Facundo Morando incurrió en una infracción reglamentaria al alinear a cuatro jugadoras extranjeras, aunque el clásico continuó con normalidad en el Polideportivo de Villa El Salvador. A pesar de que el cuerpo técnico y las jugadoras de Universitario advirtieron la irregularidad durante el encuentro, el partido no se suspendió y ambos equipos completaron el compromiso según lo programado en el calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones tras el reclamo de Universitario?

Luego de confirmarse que la FPV fallará a favor de Universitario, la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley sufriría cambios importantes. Con la derrota por 3-0, se daría un triple empate en la clasificación. No obstante, Alianza Lima continuaría en el primer lugar, ya que el criterio de desempate se resuelve por la diferencia entre sets ganados y perdidos.