Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Alianza Lima se enfrenta a San Martín EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de diciembre por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025. El partido entre las blanquiazules y las santas se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina para todo suelo peruano. Además, podrás disfrutarlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y mejores momentos.

El equipo de Facundo Morando viene de una semana complicada después de la polémica tras el partido contra Universitario. El técnico argentino habría alineado a cuatro extranjeras simultáneamente, rompiendo así con las bases reglamentarias. Ante ello, la 'U' confirmó su reclamo para que le concedan la victoria 3-0 por 25-0 en cada set.

Alianza Lima vs San Martín: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs San Martín ¿Cuándo? Sábado 27 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Latina ¿Dónde? Polideportivo Lucha Fuentes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios:

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

El duelo entre Alianza Lima y San Martín, correspondiente a la jornada 9 de la Liga Peruana de Vóley, será emitido por Latina en su señal abierta (canal 2).

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín online?

Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Alianza Lima y San Martín mediante la plataforma digital del Latina y su sitio web oficial. La República Deportes también pasará el cotejo.

Precios de entradas Alianza Lima vs San Martín

La venta de las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y San Martín se realizará a través de Joinnus. A continuación, conoce los precios.