➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este sábado 27 de diciembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre?

Aries

Hoy tendrás deseos de vivir y de hacer algo diferente. Hace días tienes en mente realizar un viaje corto y ahora verás la manera de concretarlo. Suma a tus planes algunas amistades y no te arrepentirás.

Tauro

Aunque te sientes aún afectado por el alejamiento de esa persona, hoy comenzarás a mirarlo todo de manera diferente gracias al apoyo emocional que recibirás por parde de una amistad.

Géminis

Buscarás un espacio tranquilo y sin distracciones para concentrarte en estudios o actividades laborales que debes de avanzar. Gracias a tu constancia todo se concretará con mucho éxito.

Cáncer

Alguien que tiende a discutir y provocar conflicto te hará comentarios negativos con la intención de alterarte. Sé consciente de su intención e ignóralo. Será la manera correcta de actuar.

Leo

Tu sinceridad y carácter te conducen, por momentos, a decir las cosas directas y sin ningún tipo de filtro. Cuidado con esta tendencia, podrías herir a una persona muy sensible que estará cerca de ti.

Virgo

La persona que amas ya no cree en promesas. Ha llegado el momento de mostrar con hechos el amor que sientes. Prepara un detalle o ten atenciones que le brinden seguridad y confianza.

Libra

Estás sacrificando muchos espacios personales para que ese familiar pueda estar y sentirse mejor. Dar todo de ti reconforta a esta persona, pero no descuides tus asuntos personales. Organízate.

Escorpio

En lo sentimental, evita celar a tu pareja o generar presión de algún tipo. De ti depende vivir en armonía. Por la noche, asistirás a una reunión con amistades. Pasarás un excelente momento.

Sagitario

Esa persona con la que has discutido se ha visto muy afectada por las cosas que se han dicho y no desea más confrontaciones. Ha llegado el momento de reflexionar y buscar la reconciliación.

Capricornio

Te alejas de alguien que no fue transparente y decides reconciliarte con tu familia y con esas amistades que te advirtieron de esta situación. En adelante buscarás relaciones más saludables.

Acuario

Sueles ser un tanto frío y no te sientes muy cómodo con expresiones afectuosas. No seas esquivo y deja engreírte por la persona que amas. Hoy tendrá detalles y atenciones que te sorprenderán.

Piscis

Luego de mucho tiempo de haberte distanciado de esa persona, has logrado aclarar tus sentimientos y decidirás comunicarte con ella para definir y aclarar la situación que han estado viviendo.