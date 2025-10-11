HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

El Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones sobre el Premio Nobel de la Paz

Antes de anunciarse a la ganadora del Nobel de la Paz, las probabilidades de que María Corina Machado obtuviera el galardón subieron del 3,75% al 73%, pese a no figurar entre las favoritas.

María Corina Machado no pudo participar en las elecciones presidenciales del 2024.
María Corina Machado no pudo participar en las elecciones presidenciales del 2024. | Foto: AFP

El Instituto Nobel investigará si hubo filtraciones antes del anuncio del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras un repentino aumento de las apuestas a su favor en una conocida plataforma.

Horas antes de que realicen el anuncio oficial, las posibilidades de que María Corina Machado ganara el premio se incrementaron de 3,75% a cerca de 73% en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.

No creen que haya habido filtraciones

Lo curioso es que ningún experto, ni medio de comunicación había mencionado a Maria Corina Machado entre los favoritos a recibir el premio Nobel de la Paz que sería anunciado horas más tarde.

"No se ve por lo regular eso en los mercados de apuestas. Es muy sospechoso", dijo Robert Naess, especialista de datos, citado por la cadena NRK.

"No creo que hubiera filtraciones en toda la historia del premio. No puedo imaginar que este sea el caso", reaccionó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, según la agencia NTB.

Investigarán el caso

Por su parte, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego, afirmó que todavía es pronto para confirmar una posible filtración; sin embargo, la institución investigará el caso.

"Es muy temprano para ser categórico sobre una filtración. Pero es algo que vamos ahora a examinar", dijo Harpviken al diario Aftenposten.

El Instituto Nobel reveló que un número muy limitado de personas conocen por adelantado el nombre del galardonado por los cinco miembros del comité Nobel.

En el pasado, nombres inesperados de posibles ganadores del Nobel emergieron en los medios noruegos, alimentando conjeturas sobre posibles filtraciones, pero no fue lo que ocurrió en los últimos años.

Maria Corina Machado fue galardonada por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia, según el Nobel.

