Maduro realiza elecciones en Venezuela, pero las calles están vacías: las imágenes de la ausencia masiva en los centros de votación

Este domingo, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una nueva jornada electoral en Venezuela, en medio de denuncias internacionales por falta de garantías democráticas y una creciente apatía social. Aunque el oficialismo intentó mostrar una jornada de “participación cívica”, la realidad en las calles contó otra historia: centros de votación vacíos, escasa presencia de votantes y un clima de indiferencia generalizada marcaron el tono del día.

Desde tempranas horas, medios independientes y usuarios en redes sociales comenzaron a difundir videos e imágenes impactantes de centros de votación prácticamente desiertos en varias ciudades del país, incluidas zonas tradicionalmente oficialistas como Caracas, Maracaibo y Valencia.

Elecciones en Venezuela sin filas: las imágenes de la jornada electoral

Las imágenes muestran urnas solitarias, miembros de mesa a la espera de electores que no llegan, y efectivos de seguridad resguardando recintos vacíos. La participación, según estimaciones de observadores no alineados con el gobierno, habría sido inferior al 25% del padrón electoral, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado cifras oficiales.

La Escuela María Yolanda Pernía, en Tovar, registró poca afluencia de votantes durante la jornada electoral en Venezuela. Foto: X / La Gran Aldea

"Nos encontramos en el centro de votación Santo Tomás de Villanueva (Caracas). De las 5 mil personas que deben votar en este centro, tan solo han sufragado 100 personas hasta las 12 p. m.", informaron a través de la cuenta de x de Eduardo Menoni.

Los centros electorales en Venezuela registran una baja afluencia de ciudadanos. Foto: X / Alerta Mundial

Usuarios en redes sociales reportaron que los centros de votación contaban con fuerte presencia policial: soldados desplegados sin ciudadanos a quienes custodiar. Por parte de la oposición, se reiteró el llamado a boicotear lo que califican como una “farsa electoral” del gobierno de Maduro.

“Este domingo, pa’ tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú”, escribió María Corina Machado en su cuenta de X.

En varios centros educativos de Venezuela, la asistencia a las votaciones del 25 de mayo fue escasa. Foto: X / Ven es Venezuela

En estas elecciones, el régimen de Maduro busca renovar cargos legislativos y consolidar poder en estructuras locales clave como el esequibo, lugar que busca reclamar como parte del país. Sin embargo, la jornada ha sido cuestionada por la falta de participación de sectores opositores, muchos de los cuales denunciaron irregularidades en el proceso y optaron por el boicot.