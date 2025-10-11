HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei agradece 'visión y liderazgo' de Donald Trump tras financiamiento para Argentina

El presidente de Argentina agradeció a Donald Trump por el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares, un respaldo clave en medio de la crisis política y económica que atraviesa el país.

Javier Milei tiene prevista una visita a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.
Javier Milei tiene prevista una visita a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su "visión y liderazgo" tras el anuncio de Washington de una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una profunda crisis política y financiera antes de unas cruciales elecciones legislativas el 26 de octubre, en las que le urge demostrar que tendrá gobernabilidad para avanzar en sus reformas.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Juntos construiremos libertad económica y prosperidad, afirma Milei

"Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad", escribió el mandatario argentino en X, al saludar la decisión del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", dijo Bessent en la plataforma. "Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de 20.000 millones de dólares", añadió .

La derrota de Javier Milei en una elección legislativa provincial a principios de septiembre desató una corrida cambiaria, que forzó al Banco Central a vender más de 1.000 millones de dólares en tres días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces.

Con las reservas alicaídas, se espera que el anuncio de Scott Bessent despeje la desconfianza de los mercados de cara al desafío electoral que tendrá Javier Milei en octubre.

