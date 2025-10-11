HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Embajador de Nicolás Maduro ironiza sobre Nobel de María Corina Machado: "Esperaba que ganara el de Física"

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ironizó sobre las credenciales de María Corina Machado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

'Tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de Paz', sostuvo Moncada.
'Tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de Paz', sostuvo Moncada. | Foto: AFP

Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ironizó acerca del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro.

Samuel Reinaldo Moncada Acosta, nacido el 13 de junio de 1959, es un político y diplomático venezolano que se desempeña, desde 2017, como representante permanente de Venezuela ante la ONU.

¿Qué dijo Samuel Moncada sobre María Corina Machado?

"No sé la reacción de mi gobierno, pero les diré la mía", declaró Samuel Moncada a la prensa, cuando le preguntaron acerca del premio Nobel de la Paz que le otorgaron a María Corina Machado.

"Realmente esperaba que ella ganara el Nobel de Física, porque tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de Paz. Quizá el año próximo gane el Nobel de Física", señaló Moncada de forma irónica..

El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel otorgó este galardón a María Corina Machado por su incansable defensa de la democracia venezolana ante el brutal gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado, una ingeniera de 58 años, debutó en la política a principios de los años 2000 militando por un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

La dirigente se vio impedida de postularse a las presidenciales de 2024 a pesar de su enorme popularidad.Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, fue declarado vencedor de esos comicios que la oposición ha denunciado como fraudulentos.

