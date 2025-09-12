HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha

Según medios locales, el sujeto señalado como el responsable del tiroteo fatal que acabó con la vida de Kirk es interrogado para esclarecer las causas del ataque.

Trump señala que una persona ha sido detenida y está siendo interrogada en relación con un tiroteo que resultó en la muerte de Charlie Kirk. Foto: composición AFP
Trump señala que una persona ha sido detenida y está siendo interrogada en relación con un tiroteo que resultó en la muerte de Charlie Kirk. Foto: composición AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el principal sospechoso de haber asesinado al activista de derecha Charlie Kirk durante un mitin en Utah, fue detenido este viernes. “Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, declaró Trump, quien además añadió que una persona "muy cercana al atacante" lo habría delatado.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el detenido es interrogado mientras el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah lideran la investigación. La búsqueda incluyó la publicación de imágenes de una persona de interés y la liberación de dos individuos interrogados previamente. Las autoridades sostienen que el disparo que acabó con la vida de Kirk fue realizado desde un tejado cercano en lo que describen como un “ataque selectivo”.

Ell activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, murió el miércoles durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, donde recibió un disparo mientras se dirigía a una multitud. Reconocido por su liderazgo en Turning Point USA, era una de las voces más influyentes de la derecha juvenil en Estados Unidos y un aliado cercano del expresidente Donald Trump y del vicepresidente J. D. Vance.

Un día después del ataque, el féretro de Kirk fue trasladado desde Utah hasta Arizona, su estado natal, en un vuelo acompañado por la familia y por J. D. Vance junto a su esposa. En un gesto simbólico, Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma.

